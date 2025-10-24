Cháu hiến gan cứu sống người cậu nguy kịch, từng xin 'về quê chờ chết'

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, ê kíp bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện ca ghép gan thứ 10 thành công - đánh dấu cột mốc quan trọng khi Bệnh viện trở thành đơn vị Quân y đầu tiên phía Nam làm chủ kỹ thuật ghép gan độc lập.

Ca ghép gan thứ 10 là trường hợp bệnh nhân Lê Đình Tài (58 tuổi, TP.HCM), mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm, diễn tiến nặng với cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân và rối loạn đông máu. Sức khỏe suy kiệt, ông nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.

Khi mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả, bệnh nhân từng xin bác sĩ cho về quê để "ra đi tại quê nhà".

“Có thời điểm bác Tài kiệt sức, không còn niềm tin sống. Nhưng người vợ và người cháu ruột vẫn không từ bỏ hy vọng”, Thiếu tá, ThS.BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng cuộc phẫu thuật chia sẻ.

Trong số người thân tự nguyện hiến gan, người cháu ruột của bệnh nhân (nam, 29 tuổi) có chỉ số sinh học phù hợp nhất và đã dũng cảm hiến một phần gan cho cậu mình.

Nam bệnh nhân được ghép gan thành công. (Ảnh: BVCC)

Sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng, ca ghép gan được tiến hành với sự tham gia của hàng trăm y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa. Cuộc mổ kéo dài nhiều giờ, kết thúc trong niềm vui vỡ òa khi mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu gan hồng trở lại cho thấy tín hiệu hồi sinh rõ rệt.

“Khi ca mổ kết thúc thành công, cảm xúc đầu tiên là biết ơn với người hiến gan, với thầy cô và đồng đội. Thành công này là minh chứng rằng Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ kỹ thuật ghép gan, sẵn sàng thực hiện độc lập, vững vàng trước mọi tình huống", Thiếu tá, ThS.BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng phẫu thuật ca ghép gan thứ 10, chia sẻ.

Với việc hoàn tất chuyển giao kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175 trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước có thể thực hiện ghép gan độc lập, đồng thời là trung tâm ghép tạng hàng đầu của Quân đội tại phía Nam.

Đại tá, PGS.TS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện 108, Trưởng đoàn chuyên gia chuyển giao, cho biết: “Ở những ca đầu tiên, các bác sĩ 175 làm đúng quy trình được hướng dẫn. Nhưng đến ca thứ 8, thứ 9, khi gặp tình huống khó, các bác sĩ đã chủ động xử lý. Đến ca thứ 10, ê kíp đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, thực hiện ca mổ phức tạp thành công. Tôi rất tự hào khi chứng kiến học trò của mình trưởng thành, khẳng định vị thế của Bệnh viện Quân y 175 trên bản đồ ghép tạng Việt Nam".

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ca ghép gan. (Ảnh: BVCC)

Theo Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175: "Mỗi ca ghép gan là một hành trình hồi sinh, là minh chứng cho tinh thần tận tụy, kỷ luật và khát vọng cống hiến. Thành công hôm nay là nền tảng để Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục vươn lên làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp hơn, hướng đến xây dựng Trung tâm Ghép tạng hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sức khỏe quân và dân khu vực phía Nam".

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175 được khởi động từ tháng 3/2024 với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện 108. Chỉ sau 10 tháng triển khai, ê kíp Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công 10 ca ghép gan. Trong đó có 3 ca cấp cứu đặc biệt, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Đến tháng 12/2024, Bệnh viện Quân y 175 trở thành bệnh viện quân y đầu tiên ở khu vực phía Nam thực hiện kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống.