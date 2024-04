'Chặt chém' khách Tây 500.000 đồng 3 quả dứa: Người bán hàng trình diện công an

(VTC News) -

Ngày 29/4, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Trưởng Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh người bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài 500.000 đồng cho 3 quả dứa, UBND quận và Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Công an phường Hàng Đào cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh.

Theo Trưởng Công an phường Hàng Đào, đơn vị xác định người bán hàng trong video là bà N.T.T. (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), hiện đang thuê trọ theo ngày trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Cũng theo cơ quan công an, chiều 29/4, bà T. đã đến trình diện tại cơ quan công an. Công an phường Hàng Đào đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà N.T.T. làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cuộc tranh cãi gay gắt giữa nữ du khách nước ngoài và người phụ nữ bán hàng rong. Theo nội dung video, nữ du khách bức xúc giật trái dứa và đồ bán hàng của người phụ nữ ném xuống đất.

Nhiều người đến can ngăn và phẫn nộ khi biết người bán hàng rong "chặt chém" tới 500.000 đồng cho 3 quả dứa. Họ yêu cầu người bán hàng rong phải trả lại tiền cho du khách.

Trước phản ứng của người xung quanh, người bán hàng rong mới chịu rút 500.000 đồng để trả nữ du khách rồi dắt xe rời đi.

Sự việc khiến nhiều người chú ý, gây ồn ào khu vực phố Hàng Buồm giao với Hàng Đường.