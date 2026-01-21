Charmora City 'đưa khoáng nóng về nhà' theo chuẩn wellness-living tại Nha Trang

(VTC News) -

Ngành công nghiệp wellness toàn cầu đang tiến sát mốc 10.000 tỷ USD, trong khi bất động sản wellness được dự báo sẽ vượt quy mô 1.000 tỷ USD vào năm 2029 . Tại Trung Quốc, 94% người dân coi wellness là lối sống thiết yếu; con số này tại Mỹ là 84%. Một “thước đo mới” của thời đại đã hình thành: sống khỏe, sống wellness là đích đến.

Wellness - từ xu hướng thành lối sống bền vững

Tỷ phú Steve Jobs từng nói: “Giường bệnh là chiếc giường đắt giá nhất thế giới.” Hai năm trước, triệu phú công nghệ Bryan Johnson khiến cả thế giới “sửng sốt” khi chi 2 triệu USD mỗi năm cho chương trình sống wellness với tham vọng… lão hóa ngược.

Sống khỏe, sống wellness đã trở thành ưu tiên hàng đầu tại nhiều quốc gia.

Từ sự chiêm nghiệm của người “có tất cả trừ sức khỏe” như Steve Jobs đến lựa chọn có phần “điên rồ” của Bryan Johnson, một hệ giá trị mới đang dịch chuyển mạnh mẽ: Vật chất không còn đứng đầu, mà là chất lượng sống - sự khỏe mạnh thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt tại các đô thị lớn, tốc độ phát triển nhanh, ô nhiễm kéo dài, thì không khí trong lành và môi trường sống tốt dần trở thành thứ “xa xỉ” mà tiền bạc đơn thuần khó mua được.

Theo báo cáo The Future of Wellness Trends 2025 của McKinsey, wellness đã trở thành ưu tiên hàng đầu tại nhiều quốc gia. Ngay cả trong bối cảnh kinh tế biến động, người tiêu dùng sẵn sàng cắt giảm chi tiêu cho các nhu cầu khác nhưng vẫn duy trì ngân sách cho wellness. Cụ thể, 84% người Mỹ, gần 79% người Anh và 94% người Trung Quốc xem đầu tư cho wellness là ưu tiên hàng đầu. Trong đó phần lớn dành cho dinh dưỡng, làm đẹp, trải nghiệm tự nhiên và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Charmora City là nơi "chất wellness” được Sun Group hiện thực hóa một cách bài bản và đẳng cấp.

Tại Việt Nam, nhiều dự án bất động sản cao cấp gần đây đã nghiêm túc theo đuổi chuẩn sống wellness. Một trong số đó là Charmora City tại Nha Trang, nơi "chất wellness” được Sun Group hiện thực hóa một cách bài bản và đẳng cấp tại các tòa tháp The Onsen cùng những dãy nhà phố, biệt thự chuẩn sinh thái.

“Ốc đảo” wellness có 1-0-2

Tọa lạc tại vị trí giao thoa giữa sông Quán Trường và sông Tắc, kết nối trực tiếp các trục cao tốc và hạ tầng liên vùng, Charmora City chọn quy hoạch đảo Nam thành chốn mong về của những chủ nhân yêu thích cuộc sống sinh thái biệt lập với tầm nhìn Panorama. Tại đây, những "dãy phố di sản" được tạo nên qua quá trình chắt lọc những tinh hoa kiến trúc, văn hóa địa phương cùng thiết kế mặt tiền tối thiều 7,5m vượt trội trên thị trường. Tất cả tạo nên một không gian an cư - đầu tư độc đáo, có chiều sâu duy mỹ nhưng không kém phần linh hoạt công năng, xứng đáng trở thành tài sản truyển đời qua nhiều thế hệ.

The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama hiếm có, thu trọn bốn mỹ cảnh biển - sông - núi - đô thị.

Các tòa tháp The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama hiếm có, thu trọn bốn mỹ cảnh biển - sông - núi - đô thị, đồng thời tích hợp hệ tiện ích sinh thái, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Mọi ngõ ngách tại đảo Nam đều tôn vinh chuẩn sống wellness với chuỗi trải nghiệm liền mạch, từ trong các tòa cao ốc, những dãy phố sang trọng - nơi gói ghém những tinh hoa kiến trúc mang hơi thở Chăm pa truyền thống cho đến cảnh quan sinh thái xung quanh.

Tại đây, khoáng nóng được đưa thẳng vào Clubhouse nội khu, biến onsen thành trải nghiệm sống thường nhật giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày. Clubhouse còn tích hợp khu xông hơi - spa trị liệu, yoga, gym, lounge, café, kids club…, tạo nên một chuỗi trải nghiệm nâng niu cả thể chất lẫn tinh thần cho cư dân.

Không gian căn hộ được các kiến trúc sư của Broadway Malyan nghiên cứu tỉ mỉ, ưu tiên vật liệu thân thiện như đá tự nhiên, bảng màu ấm dịu thị giác và hệ kính khổ lớn để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên. Bao quanh các tòa tháp là hệ cảnh quan sinh thái của đảo Nam với Công viên Onsen, công viên ven sông và đập sinh thái, tựa như không gian trị liệu, một vùng “vi khí hậu” trong lành, xanh mát giữa lòng Nha Trang - những tiện ích mà các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM phải “thèm muốn”.

Nhờ đó, mỗi ngày tại đảo Nam là một hành trình trải nghiệm “vui - khỏe - có ích”: thức giấc cùng bình minh, dạo bộ trong công viên, ngâm mình trong bể khoáng nóng, nhâm nhi trà, tập yoga lúc hoàng hôn hay ngắm pháo hoa rực rỡ từ đảo Trung cận kề.

Bên cạnh đó, The Onsen còn sở hữu vị trí cửa ngõ chiến lược của đảo Nam, nơi giao thoa ba cây cầu huyết mạch và cầu đi bộ kết nối trực tiếp đến đảo Trung - trung tâm giải trí, kinh tế đêm của Charmora City. Điều này giúp cư dân dễ dàng “chuyển trạng thái” giữa nhịp sống sôi động và không gian an cư yên bình.

The Onsen sở hữu vị trí cửa ngõ chiến lược của đảo Nam, kết nối trực tiếp đến đảo Trung.

Trong bối cảnh giới tinh hoa toàn cầu coi sức khỏe là tài sản lớn nhất, bất động sản wellness trở thành kênh đầu tư bền vững. Với đa dạng sản phẩm từ biệt thự đơn lập, song lập,… căn hộ Studio, 1PN+, 2PN đến các căn 3PN giới hạn, nâng tầm bởi sự quản lý - vận hành của Sun Paradise Land, đảo Nam vừa đảm bảo chuẩn sống xanh bền vững, vừa mở ra tiềm năng khai thác dài hạn.