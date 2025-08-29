(VTC News) -

Chào mừng 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Chương trình vận động ủng hộ "Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật" lần thứ 2, năm 2025.

Ban tổ chức tặng quà cho các trẻ em khuyết tật.

Chương trình nhằm vận động quyên góp 2 tỷ đồng để trợ giúp cho 2.000 trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó trong học tập năm học 2025-2026; tặng máy tính cho học sinh khuyết tật tiêu biểu, đam mê công nghệ thông tin; hỗ trợ điều trị bệnh, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; tặng quà cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu năm 2025.

Đặc biệt, Chương trình sẽ ưu tiên cho trẻ em khuyết tật thuộc các vùng bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai, mỗi trẻ 1-2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Phát biểu tại đây, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, khẳng định Chương trình vận động ủng hộ "Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật" đã gieo gieo niềm tin và tình yêu cuộc sống cho các em về sự sẻ chia, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và cộng đồng, giúp các em có nghị lực để vươn lên, trưởng thành hơn.

"Qua triển khai từ đầu năm đến nay tại TP.HCM, Hà Tĩnh, trên 6.000 em đã nhận được sự hỗ trợ", ông Thực nói.

Cụ thể, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chương trình vận động ủng hộ "Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật" lần thứ nhất (20/2 - 30/4) đã hỗ trợ trên 3.600 em, trong đó 5 em được tặng máy tính, chắp cánh ước mơ cho các em học tập.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 1/6, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Thắp sáng niềm tin cho em" lần thứ 10.

Kết quả là đã nhận được sự ủng hộ và cam kết hỗ trợ các cháu trên 2 tỷ đồng, tặng quà, học bổng cho trẻ em khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên, hỗ trợ các em khuyết tật vùng bị ảnh hưởng bão lũ, khám sàng lọc phẫu thuật cho trên 2.400 em. Trong đó tặng máy tính cho 40 em khuyết tật có khả năng sử dụng thành thạo, có ước mơ khởi nghiệp tại 6 tỉnh hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia.

"Chúng tôi phấn cả năm 2025 có 1 vạn em nhận được sự hỗ trợ của chương trình. Đến năm 2026 mỗi tỉnh có ít nhất 5 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, giỏi máy tính, có ước mơ khởi nghiệp được tặng máy tính của chương trình", ông Thực nêu rõ.

Chương trình vận động ủng hộ "Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật" lần thứ 2, năm 2025 triển khai từ ngày 15/8 đến 31/12, thông qua hình thức quét mã VietQR. Phương thức vận động: - Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với cổng thông tin 1400 tổ chức vận động sự ủng hộ thông qua hình thức Quét mã VietQR. - Trực tiếp chuyển vào tài khoản của Hội. - Nhà tài trợ có thể trực tiếp mang tiền và quà đến trao tặng cho các cháu.