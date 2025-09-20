Chào mùa cưới, MediaMart sale lớn đến 50% hàng nghìn sản phẩm

(VTC News) -

Mùa cưới là thời điểm các cặp đôi háo hức chuẩn bị cho hành trình xây dựng tổ ấm mới, trong đó việc sắm sửa đồ điện máy, gia dụng luôn chiếm một phần đáng kể chi phí. Để giúp khách hàng yên tâm chọn lựa, MediaMart triển khai chương trình “Sắm Đồ Cưới – Giảm Sốc Đến 50%” diễn ra từ ngày 10/9 đến 30/9/2025, mang đến hàng loạt sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng thiết yếu với mức giá tiết kiệm.

Đặc biệt, khách hàng mua combo sản phẩm sẽ được hưởng mức giảm giá sâu hơn cùng nhiều quà tặng hấp dẫn, giúp khởi đầu cuộc sống hôn nhân thêm trọn vẹn và tiện nghi.

Smart TV – quà cưới ý nghĩa, giải trí thăng hoa

Một chiếc Smart TV không chỉ là trung tâm giải trí của cả gia đình, mà còn là món quà cưới thiết thực, giúp các cặp đôi tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau. Từ những buổi tối quây quần xem phim, đến khoảnh khắc cùng nhau thưởng thức âm nhạc, thể thao hay các chương trình hấp dẫn, Smart TV chính là lựa chọn hoàn hảo để gắn kết yêu thương. Các cặp đôi có thể tham khảo:

Smart Tivi Samsung 50 inch UA50DU7700KXXV giảm 28%, còn 9,99 triệu đồng – Ưu đãi thêm: Mua ngay giá treo + phụ kiện giảm thêm 20%.

Smart TV LED COEX 50 inch 50UT7002X 4K Ultra HD Android TV giảm 35%, giá chỉ 8,49 triệu đồng – Tặng kèm ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000 đồng.

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43DU7000KXXV giảm 21%, nay chỉ 7,49 triệu đồng – Ưu đãi giá treo + phụ kiện giảm thêm 20%.

Smart Tivi Sony 55 inch KD-55X75K giảm 21%, còn 12,99 triệu đồng – Mua ngay giá treo + phụ kiện giảm thêm 20%.

Smart Tivi LG NanoCell 65 inch 65NANO81TSA giảm sốc 46%, chỉ 12,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo + phụ kiện giảm thêm 20%.

Smart Tivi Samsung 75 inch UA75DU7700KXXV giảm 34%, còn 17,99 triệu đồng – Quà tặng: Lò vi sóng Roler RM-3213.

Đây chính là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi sắm một chiếc TV hiện đại, vừa nâng tầm trải nghiệm giải trí, vừa hoàn thiện không gian tổ ấm mới.

Tủ lạnh, máy giặt – hoàn thiện tổ ấm mùa cưới

Trong hành trình xây dựng mái ấm hạnh phúc, một chiếc tủ lạnh dung tích lớn để tích trữ thực phẩm tươi ngon hay một chiếc máy giặt thông minh giúp việc chăm sóc quần áo trở nên nhẹ nhàng sẽ là những lựa chọn không thể thiếu.

Đồng hành cùng các cặp đôi mùa cưới, MediaMart mang đến loạt tủ lạnh – máy giặt từ Toshiba, LG, Samsung, COEX với mức giá ưu đãi cực hấp dẫn. Đặc biệt, khi mua combo trọn gói cho tổ ấm mới, khách hàng sẽ nhận thêm giảm giá sâu hơn cùng nhiều quà tặng giá trị, giúp khởi đầu cuộc sống vợ chồng thêm đủ đầy và tiện nghi.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 253L giá chỉ 7,19 triệu đồng – Mua combo với máy giặt Toshiba 8Kg chỉ 11,48 triệu đồng, giảm thêm 13,5% + Tặng Phiếu mua hàng 500.000đ và Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000đ.

Tủ lạnh LG ngăn đá dưới 335L giảm mạnh, chỉ 16,99 triệu đồng – Mua combo cùng máy giặt LG AI DD Inverter 10Kg giá chỉ 20,78 triệu đồng, giảm tới 36,4% + Tặng Phiếu mua hàng 500.000đ và Máy xay sinh tố đa năng Roler trị giá 890.000đ.

Máy giặt lồng ngang Inverter 8.5Kg COEX giảm 34%, còn 5,29 triệu đồng – Quà tặng: Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000đ.

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 196L giảm 21%, nay chỉ 5,49 triệu đồng – Tặng Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000đ.

Tủ lạnh LG 217L giá 8,49 triệu đồng – Mua combo với máy giặt LG Inverter 9Kg chỉ 12,98 triệu đồng, giảm 28% + Tặng Phiếu mua hàng 300.000đ và Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 649.000đ.

Tủ lạnh Samsung Inverter 488L 4 cửa giảm 27%, chỉ còn 23,99 triệu đồng – Mua combo với máy giặt Samsung Inverter 12Kg giá chỉ 29,98 triệu đồng + Tặng Phiếu mua hàng 500.000đ và Máy xay sinh tố đa năng Roler trị giá 890.000đ.

Tủ lạnh Samsung Inverter 648L 4 cửa giảm 24%, còn 47,19 triệu đồng – Mua combo với máy giặt Samsung Inverter 12Kg giá chỉ 50,28 triệu đồng + Tặng Phiếu mua hàng 1.000.000đ và Máy ép trái cây đa năng Roler trị giá 1,99 triệu đồng.

Tủ lạnh LG Inverter 635L Side by Side InstaView giảm khủng 41%, chỉ còn 49,99 triệu đồng – Mua combo cùng máy giặt LG AI DD Inverter 12Kg giá chỉ 42,48 triệu đồng + Tặng Phiếu mua hàng 1.000.000đ và Máy ép trái cây đa năng Roler trị giá 1,99 triệu đồng.

Với ưu đãi giảm giá sâu và quà tặng thiết thực, đây chính là cơ hội vàng để các gia đình “lên đời” trọn bộ tủ lạnh và máy giặt, vừa tiết kiệm chi phí vừa nhận thêm nhiều tiện ích cho cuộc sống hàng ngày.

Sắm gia dụng hiện đại – gắn kết hạnh phúc đôi lứa

Trong hành trình xây dựng mái ấm mới, những thiết bị gia dụng hiện đại chính là “trợ thủ” không thể thiếu, giúp công việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn và mang lại cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn yêu thương. Từ nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, lò vi sóng cho đến máy lọc nước, tất cả đều góp phần hoàn thiện căn bếp của các cặp đôi trẻ trong mùa cưới. Khách hàng có thể tham khảo loạt sản phẩm hấp dẫn sau:

Nồi cơm điện cơ 1.8L COEX giảm 45%, giá chỉ còn 990.000đ – Quà tặng: Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000đ.

Quạt cây Toshiba giảm 25%, giá chỉ còn 990.000đ.

Máy hút bụi Electrolux giảm 50%, giá chỉ còn 1,99 triệu đồng.

Lò vi sóng cơ 20L Roler giảm 35%, giá chỉ còn 1,49 triệu đồng – Quà tặng: Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000đ.

Nồi chiên không dầu 6.5L COEX giảm 35%, giá chỉ còn 1,29 triệu đồng – Quà tặng: Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000đ.

Bếp điện từ COEX giảm 38%, giá chỉ còn 990.000đ – Quà tặng: Ấm siêu tốc thủy tinh COEX trị giá 500.000đ.

Máy xay đa năng 3 cối Philips giảm 37%, giá chỉ còn 790.000đ.

Máy lọc nước Kangaroo RO 9 cấp giảm 48%, giá chỉ còn 2,99 triệu đồng – Tặng Công lắp đặt.

Nồi cơm điện cơ 1L Toshiba giảm 37%, giá chỉ còn 499.000đ.

Bếp từ đôi Inverter Mi Chef’s giảm 35%, giá chỉ còn 3,99 triệu đồng – Tặng Công lắp đặt + Ưu đãi thêm 10% khi mua kèm hút mùi.

Lò vi sóng 20L Electrolux giảm 42%, giá chỉ còn 1,69 triệu đồng.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 10/09 đến hết ngày 30/09 trong chương trình “Sắm đồ cưới, giảm sốc đến 50%”.