Chàng trai lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 27, chọn về nước theo đuổi ngành bán dẫn

(VTC News) -

Đầu tháng 12/2025, Nguyễn Quang Khánh (SN 1998) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc).

Ở tuổi 27, anh trở thành một trong những người đầu tiên của ngành công nghệ vật liệu bán dẫn hoàn thành chương trình học trước thời hạn. Trong hành trình 4 năm 8 tháng học tập và nghiên cứu liên tục, có thời điểm anh gặp áp lực và có ý định bỏ cuộc.

Nguyễn Quang Khánh tại buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ vào đầu tháng 12/2025 (Ảnh: NVCC)

Năm 2016, Quang Khánh trở thành sinh viên khoa Hoá học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình học tập, anh được tiếp cận các chương trình học thuật và hoạt động trao đổi chuyên môn qua giảng viên trong khoa giới thiệu.

Từ những trải nghiệm này dần khơi gợi ở anh niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu thời điểm đầu là tổng hợp vật liệu nano, ứng dụng vào phân tích những sản phẩm thiết thực với đời sống như thực phẩm, dược phẩm.

Thời điểm đầu làm nghiên cứu, do thiếu kinh phí, nhiều dụng cụ trang thiết bị không có sẵn, anh phải đi mượn từ các phòng nghiên cứu và viện nghiên cứu khác, nên quá trình thí nghiệm mất thêm nhiều thời gian và công sức.

“Lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều, giảng viên của tôi là PGS.TS Phạm Thị Ngọc Mai luôn động viên rằng không có thiết bị thì mình đi mượn, 'tăng xin giảm mua', miễn là thực hiện được thành công nghiên cứu của mình”, anh Khánh kể lại.

Tân tiến sĩ tại phòng nghiên cứu vào năm 2022 (Ảnh: NCVV)

Năm 2019, khi đang học năm ba đại học, anh nộp hồ sơ tham gia chương trình thực tập tại Ấn Độ trong 3 tháng tại một phòng thí nghiệm về vật liệu xúc tác. Thời gian thực tập giúp anh tiếp cận quy trình nghiên cứu bài bản, sử dụng thiết bị hiện đại và tham gia dự án đang triển khai.

Trở về từ chuyến thực tập khiến anh xác định rõ định hướng muốn theo đuổi nghiên cứu khoa học ở mức độ chuyên sâu tại môi trường học tập quốc tế.

Tốt nghiệp đại học vào năm 2020, anh dự định nộp hồ sơ sang một nước châu Âu để học thạc sĩ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến kế hoạch bị ảnh hưởng, anh rẽ hướng sang chương trình thạc sĩ kết hợp tiến sĩ tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc).

Anh may mắn nhận học bổng nghiên cứu từ giáo sư và học bổng toàn phần từ tập đoàn Hyundai với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng cho 5 năm học tập và nghiên cứu tại Đại học Hanyang. Anh bắt đầu hành trình học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc vào tháng 4/2021.

Sáu tháng đầu ở Hàn Quốc, Khánh đối diện với nhiều áp lực: khác biệt ngôn ngữ, văn hóa phòng thí nghiệm và cường độ làm việc cao ngay từ tuần đầu tiên. “Tôi không quen việc làm xuyên buổi, báo cáo liên tục và phải đạt tiến độ mỗi tuần. Có nhiều hôm dời phòng nghiên cứu lúc gần 4 - 5 giờ sáng”, anh Khánh nói.

Áp lực từ khối lượng công việc, sự khác biệt môi trường làm việc tích tụ sau nhiều ngày khiến anh có thời điểm cảm thấy “quá tải” và nghĩ đến việc dừng lại.

Nhờ sự động viên từ giáo sư hướng dẫn và các anh chị nghiên cứu cùng trường Hanyang - những người luôn trấn an anh rằng việc chật vật trong giai đoạn đầu là điều bình thường, anh dần lấy lại nhịp độ làm việc. Những hỗ trợ cả về chuyên môn lẫn tinh thần giúp anh thích nghi tốt hơn với môi trường nghiên cứu tại Hàn Quốc và tiếp tục theo đuổi các dự án đang triển khai.

Tại Đại học Hanyang, Nguyễn Quang Khánh theo đuổi hướng nghiên cứu vật liệu bán dẫn màng mỏng tiên tiến. Công việc của anh tập trung vào tổng hợp và phát triển các vật liệu bán dẫn màng mỏng trong các thiết bị điện tử và năng lượng.

Nguyễn Quang Khánh tại Hội nghị Kỹ thuật Micro và Nano quốc tế lần thứ 51 tại Southampton, Vương quốc Anh, tháng 9/2025 (Ảnh: NVCC)

Tháng 11/2025, anh được trao giải thưởng “Nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc ở Hàn Quốc” từ Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc nhờ chuỗi công bố quốc tế, đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu vật liệu tiên tiến và hoạt động kết nối học thuật giữa hai nước.

Giải thưởng được trao tặng ngay trước thời điểm bảo vệ luận án tiến sĩ, tạo thêm động lực mạnh mẽ cho chặng đường cuối cùng học tập và nghiên cứu tại Đại học Hanyang.

Sau khi kết thúc chương trình học tập tại Hàn Quốc, anh Khánh sẽ trở về Việt Nam với mong muốn được góp sức mình trong sự phát triển ứng dụng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn vào các dự án khoa học - công nghệ trong nước.

“Lĩnh vực phát triển về vật liệu bán dẫn đang được nhà nước đang chú trọng, trong giai đoạn này nên tôi rất mong muốn được trở về Việt Nam và góp sức trong sự phát triển, đổi mới của quê hương”, tân tiến sĩ chia sẻ.