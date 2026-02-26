Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ vận dụng mối liên kết não – ruột – miễn dịch

(VTC News) -

Bước vào năm mới, các bậc cha mẹ thường bắt đầu lên kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho con, hướng đến mục tiêu giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Điều này càng được quan tâm hơn với nhóm trẻ sinh mổ.

Các chuyên gia khuyến cáo: Sữa mẹ là tiêu chuẩn vàng, có nhiều thành phần hỗ trợ miễn dịch và phát triển trí não cho trẻ. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần dùng sữa công thức, giới khoa học đã và đang nghiên cứu những giải pháp mới, trong đó nổi bật là các giải pháp dựa trên thông tin khoa học về mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột – não – miễn dịch để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là “bộ não thứ hai” khi có đến 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi. Hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp miễn dịch khỏe, từ đó tạo nền tảng hỗ trợ trẻ phát triển trí não tốt hơn, khả năng học hỏi, xử lý thông tin hiệu quả hơn.

Dinh dưỡng phù hợp giúp hỗ trợ tiêu hóa – miễn dịch, tạo nền cho trí não phát triển.

TS. BS. Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giảng viên Bộ môn Sản – Đại học Y Dược TPHCM, cho biết: “Não bộ, hệ miễn dịch và sức khỏe đường ruột có sự kết nối chặt chẽ. Dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa – miễn dịch, từ đó tạo nền vững chắc cho trí não phát triển.”

Thông tin từ nghiên cứu mới và dài hạn của Abbott cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công thức bổ sung 5HMOs hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 – Bệnh viện Nhi Đồng 1; Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội – Đại học Y Dược TPHCM, cho biết: “Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ.”

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12 giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Nghiên cứu cũng cho thấy trẻ dùng công thức 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng công thức không có HMO.

Trẻ sinh mổ cần có lựa chọn dinh dưỡng phù hợp để phát triển khỏe mạnh.

Hội thảo trình bày nội dung chăm sóc dinh dưỡng cho nhóm trẻ sinh mổ trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng phù hợp cho nhóm trẻ này ngày một lớn.

Trẻ sinh mổ thường không được tiếp xúc với hệ vi khuẩn có lợi từ mẹ, có thể dẫn đến một số bất lợi như: hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng, nguy cơ có hệ miễn dịch kém cao hơn 1.5 lần và khả năng gặp các vấn đề tiêu hóa. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ.

Thông tin được chia sẻ tại Hội nghị khoa học do Hội Phụ sản Việt Nam cùng Abbott và nhãn hàng Similac tổ chức. Qua nhiều năm, các chuỗi hoạt động đã cập nhật nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, góp phần giúp ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, tạo nền tảng phát triển khỏe mạnh.