Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp học

(VTC News) -

Bé trai sinh năm 2017 ở Hà Nội, bất ngờ gục xuống bàn khi đang học, yếu nửa người trái. Thầy cô lập tức báo cho gia đình đưa bé đi cấp cứu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu ghi nhận nhồi máu não do bóc tách động mạch não giữa – tình trạng hiếm gặp ở trẻ. Trẻ được can thiệp nong bóng, đặt stent tái thông mạch và may mắn phục hồi gần như hoàn toàn.

Một trường hợp khác sinh năm 2011, quê Ninh Bình từng trải qua 10 ngày đau đầu liên tục, thậm chí ngất xỉu tại trạm y tế xã. Gia đình nghĩ con cảm cúm thông thường nhưng vẫn đưa đi kiểm tra để yên tâm. Kết quả cho thấy trẻ bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động - tĩnh mạch vùng thái dương phải. Sau khi can thiệp nút dị dạng và túi giả phình, trẻ hồi phục hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, can thiệp mạch ở trẻ khó hơn nhiều so với người lớn do mạch máu nhỏ, dễ tổn thương và thao tác phải chính xác tuyệt đối. Hiện Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đang điều trị bốn bệnh nhi từ 8 đến 16 tuổi, phản ánh xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại.

Trẻ đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh, cho hay đột quỵ ở trẻ vẫn hiếm nhưng tỷ lệ người bệnh dưới 45 tuổi tăng rõ rệt. Riêng năm 2025, 10-15% bệnh nhân của Khoa Đột quỵ não là người trẻ. Ở trẻ em, nhồi máu não thường do bóc tách động mạch - chiếm khoảng 30-50% - xảy ra khi trẻ vận động mạnh, va chạm, xoay cổ đột ngột hoặc do viêm mạch.

Với đột quỵ, thời gian luôn là yếu tố quyết định. Thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả nhất trong 3-4,5 giờ đầu, còn lấy huyết khối cơ học thường thực hiện trong 6 giờ. Tuy vậy, bác sĩ nhấn mạnh phụ huynh không nên chờ đợi hay tự đánh giá mức độ để trì hoãn đưa trẻ đến viện. Mỗi phút trôi qua, tế bào não đều bị tổn thương không hồi phục.

Đột quỵ trẻ em dễ bị bỏ sót vì trẻ khó mô tả triệu chứng và biểu hiện thường không điển hình. Các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ, co giật, gục xuống bất ngờ…dù thoáng qua vẫn cần theo dõi sát. Nhiều gia đình chủ quan, nghĩ con mệt hay cảm nhẹ, dẫn tới bỏ lỡ thời gian "vàng" cứu chữa.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Khoa Can thiệp mạch thần kinh, cho biết hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối đột quỵ ở trẻ vì nguyên nhân thường không rõ ràng. Điều quan trọng nhất vẫn là nhận biết sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.

“Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Sự cảnh giác của phụ huynh và thầy cô quyết định cơ hội sống còn của trẻ”, bác sĩ nói.