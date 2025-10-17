CEO Uuviet Solutions được vinh danh 'Doanh nhân và Thương hiệu năm 2025'

(VTC News) -

Trong bức tranh kinh tế hội nhập, vai trò của nữ doanh nhân Việt Nam ngày càng rõ nét. Báo cáo Chỉ số Nữ doanh nhân Mastercard (MIWE, 2023), Việt Nam hiện có khoảng 26,5% nữ lãnh đạo doanh nghiệp, nằm trong nhóm cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn, 2025): “Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò trong nền kinh tế, nắm giữ vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Hiện có 20% doanh nghiệp tại Việt Nam do phụ nữ làm chủ, con số này dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 30% vào năm 2030”.

Những con số này khẳng định sự tiến bộ trong tư duy bình đẳng giới và mở ra không gian phát triển mới cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế – nơi họ không chỉ điều hành doanh nghiệp mà còn tham gia hoạch định chiến lược và chính sách quản trị.

Bà Đào Ngọc Thanh Uyên – CEO Uuviet Solutions (đứng thứ ba từ bên phải) - cùng nhiều doanh nhân tiêu biểu được vinh danh cho hạng mục “Doanh nhân và Thương hiệu năm 2025”.

Trong lễ vinh danh năm nay, nhiều nữ doanh nhân được ghi nhận vì đóng góp thực chất cho hoạt động điều hành và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bà Đào Ngọc Thanh Uyên – CEO Uuviet Solutions là một trong những gương mặt được vinh danh với “Giải thưởng Doanh nhân và Thương hiệu 2025” cùng danh hiệu “Nét đẹp Từ tâm 2025” tại Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Hoạt động trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện và nội thất cao cấp – một ngành có tính cạnh tranh cao, bà Uyên cùng đội ngũ đã định hướng doanh nghiệp phát triển theo mô hình chuỗi giá trị toàn diện, cung cấp trọn gói từ tư vấn thiết kế, lựa chọn vật liệu đến thi công và hậu mãi. Chiến lược này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn phản ánh xu thế thị trường: Khách hàng ngày càng ưu tiên những giải pháp tổng thể, bền vững và giàu trải nghiệm.

CEO Đào Ngọc Thanh Uyên tại lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn diễn ra vào ngày 13/10/2025.

Khác với mô hình quản trị truyền thống, bà Đào Ngọc Thanh Uyên cho rằng phát triển con người là nền tảng của năng lực cạnh tranh dài hạn. Uuviet Solutions chú trọng đào tạo nội bộ, chuẩn hóa quy trình làm việc và xây dựng môi trường đề cao kỷ luật tích cực. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp duy trì năng suất ổn định, tăng khả năng thích ứng với biến động và hình thành hệ thống vận hành chuyên nghiệp – yếu tố cốt lõi trong quản trị tăng trưởng bền vững.

Trong quản trị doanh nghiệp, yếu tố “tinh tế” được xem là một trong những năng lực quan trọng trong việc cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, kết hợp sự kiên định với khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Với nữ CEO này, sự tinh tế thể hiện ở việc duy trì văn hóa tổ chức cởi mở, chú trọng đến sự phát triển của nhân viên, đồng thời tạo ra môi trường làm việc minh bạch và tôn trọng, góp phần trực tiếp vào năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bà Đào Ngọc Thanh Uyên - CEO Uuviet Solutions (đứng thứ sáu từ bên phải) - góp mặt trong giải thưởng “Nét đẹp Từ tâm năm 2025”.

Sự thành công không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn qua những đóng góp cho cộng đồng và môi trường. Bà Uyên luôn đặt trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường làm ưu tiên, minh chứng là việc Uuviet Solutions góp mặt thường xuyên trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục và các chương trình về vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng,…

Điều này giúp doanh nghiệp vừa nâng cao giá trị thương hiệu, vừa đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Giải thưởng “Nét đẹp Từ tâm 2025” vì thế không chỉ là sự tôn vinh cá nhân, mà còn phản ánh chuẩn mực mới của lãnh đạo thời đại số – nơi trách nhiệm xã hội song hành cùng hiệu quả kinh doanh.