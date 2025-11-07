Cầu Sông Lô trơ lõi thép, nhà thầu đề xuất tự bỏ kinh phí sửa chữa

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - đơn vị thi công cầu Sông Lô (đoạn qua xã Đoan Hùng) - đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng đề xuất được tự bỏ vốn để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu.

Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Phú Thọ chưa có phản hồi về đề xuất này.

Trụ cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đang chờ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cung cấp hồ sơ, thông tin chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô.

UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình, từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Địa phương này cũng chỉ đạo tạm dừng đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng của công trình cầu Sông Lô từ nguồn ngân sách Nhà nước, trừ những công việc cấp bách cần phải thực hiện ngay để kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn.

Trước đó, qua tiếp nhận phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố vụ án hình sự nhằm điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và khánh thành 5 năm sau đó. Đây là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ. Doanh nghiệp thi công xây dựng công trình là Công ty Udideco.