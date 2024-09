Cầu 60 năm tuổi ở Quảng Ngãi trơ lõi sắt, mỗi ngày vẫn 'gánh' hàng nghìn lượt xe

Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ban đầu cầu Trà Khúc 1 do Khu quản lý đường bộ V quản lý. Năm 2004, Bộ GTVT hoàn thành xây dựng tuyến đường tránh TP Quảng Ngãi (nay là Quốc lộ 1A) và cầu Trà Khúc 2. Cầu Trà Khúc 1 đã được bàn giao cho TP Quảng Ngãi quản lý, Sở GTVT tỉnh là đơn vị theo dõi, đánh giá hiện trạng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho cầu. Do cầu yếu nên từ năm 2015, tỉnh đã cấm các loại ô tô tải đi qua cầu, hiện chỉ có ô tô con, xe máy, người đi bộ được lưu thông qua cầu.