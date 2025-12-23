Cặp song ca huyền thoại Trung Đức - Thu Hiền hội ngộ trong Tết Vạn lộc 2026

(VTC News) -

Chương trình Tết Vạn lộc sẽ trở lại với khán giả vào ngày 24/1/2026 với chủ đề Mẹ và quê hương. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ quen mặt với khán giả nhiều thế hệ như NSND Quốc Anh, NSƯT Quang Tèo, Thanh Tú, Chiến Thắng, Kim Tiểu Long.

Cùng với đó là sự góp mặt của các giọng ca tên tuổi: NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, danh ca Ngọc Sơn, NSƯT Ngọc Huyền, Lệ Quyên, Phương Thanh, Hồ Quang 8. Bốn MC Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm sẽ dẫn dắt đêm diễn.

NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền sẽ hoà giọng trong chương trình.

Ở Tết Vạn Lộc 2026, bên cạnh âm nhạc, chương trình tiếp tục có tiểu phẩm hài – bi kịch mang đậm tính thời sự và nhân văn. Kịch bản năm nay khai thác hình ảnh người mẹ trẻ đứng trước vấn đề nạo phá thai, đặt trong sự đối lập với những gia đình khao khát có con. Xen kẽ là câu chuyện tình già nơi đất khách, nơi các nhân vật nhận ra rằng đi khắp năm châu vẫn không đâu bằng nhà, không đâu bằng Việt Nam.

Nói về việc chọn chủ đề Mẹ và quê hương, nghệ sĩ Vượng Râu - Tổng đạo diễn chương trình Tết Vạn Lộc 2026 cho biết hình ảnh người mẹ luôn gắn liền với quê hương - nơi chốn mỗi người dù đi xa đến đâu cũng khắc khoải nhớ về.

Mỗi lần nhắc về cha mẹ, Vượng Râu không giấu được xúc động. Đó không chỉ là nỗi đau của sự mất mát, mà còn là niềm tiếc thương day dứt của một người con từng mải miết với sân khấu, những chuyến đi dài và các vai diễn nối tiếp theo năm tháng. Khi ánh đèn tắt, khi tiếng vỗ tay lắng xuống, khoảng trống hiện ra rõ rệt: cha mẹ không còn để chứng kiến và tự hào trước từng dấu mốc trong sự nghiệp của con trai.

Tiểu phẩm hài – bi kịch cũng là điểm nhấn của chương trình Tết Vạn lộc năm nay.

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu cho biết anh luôn trăn trở tìm cách làm mới mình và đồng nghiệp. Không chỉ đứng trên sân khấu, anh còn viết kịch bản, làm đạo diễn, tạo cơ hội để nhiều nghệ sĩ khám phá những khía cạnh mới trong nghề.