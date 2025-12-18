Cập nhật lịch tuyển sinh lớp 6 các trường 'hot' tại Hà Nội năm học 2026 - 2027

(VTC News) -

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh 720 chỉ tiêu ở hai cơ sở bằng xét tuyển thẳng và qua đánh giá năng lực. Trường THCS Archimedes Academy dự kiến tuyển sinh 700 học sinh ở cả hai cơ sở, nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến đến khi đủ chỉ tiêu. Trường Ngôi sao Hoàng Mai tuyển sinh 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh. Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển sinh 180 học sinh với 3 mô hình lớp: Chất lượng cao, nâng cao và song ngữ...

Dưới đây là cập nhật tổng hợp lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 của nhiều trường "hot" ở Hà Nội. Đây là những mốc chính của tuyển sinh lớp 6, gồm đăng ký, kiểm tra/ đánh giá năng lực, phỏng vấn, hoặc xét tuyển, các trường đã công bố cho năm học tới:

Trường Hình thức tuyển sinh Thời gian đăng ký Thời gian kiểm tra/ phỏng vấn/ xét tuyển Ghi chú THCS & THPT Lương Thế Vinh Xét tuyển & đánh giá năng lực Từ 10/12/2025 – 31/3/2026 Chưa công bố chi tiết ngày kiểm tra Tuyển sinh 720 chỉ tiêu ở hai cơ sở bằng xét tuyển thẳng và qua đánh giá năng lực. Hệ thống Archimedes School Xét tuyển qua Khảo sát ATS Đăng ký dự kiến trước bài khảo sát ATS 2026 Bài khảo sát ATS 2026 (thời gian cụ thể trường khối thông báo sau) Dự kiến tuyển sinh 700 học sinh ở cả hai cơ sở. Nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến đến khi đủ chỉ tiêu. THCS Lý Thái Tổ Xét tuyển & trải nghiệm 28/11/2025 – 22/01/2026 25/01/2026 (Trải nghiệm & xét tuyển) Chỉ tiêu 180 học sinh THCS Ngôi Sao Hà Nội Xét tuyển thẳng & xét tuyển qua đánh giá năng lực Thời gian nhận hồ sơ tuyển thẳng: 19/10/2025 – 31/1/2026 Phỏng vấn: Tháng 11/2025 – tháng 2/2026; Đánh giá năng lực: 08/03/2026 THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai Xét tuyển 7/10/2025 – đến đủ chỉ tiêu Chưa rõ ngày kiểm tra cụ thể Tuyển sinh 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là học sinh lớp 5, năm học 2025-2026. THCS NBK – Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) Xét tuyển & đánh giá năng lực Từ 22/09/2025 đến khi đủ chỉ tiêu Đánh giá năng lực & phỏng vấn: Thứ Bảy hàng tuần đến khi đủ chỉ tiêu (bắt đầu 22/09/2025) Xét tuyển thẳng học sinh nội bộ, đánh giá năng lực với học sinh ngoài hệ thống Trường Pascal (THCS) Khảo sát nhiều đợt 12/1 – 8/3/2026 (vòng 1) Nhiều ngày KS tiếp theo: 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/04/2026 Lịch khá dày nhiều vòng khảo sát năng lực THCS Đoàn Thị Điểm Có phát hành hồ sơ tuyển sinh Ngày đăng ký dự tuyển vào trường chia 3 đợt: Đợt 1: Ngày 10/1/2026-15/3/2026 Đợt 2: Ngày 10/1-7/4/2026 Đợt 3: Ngày 10/1-15/4/2026 Nhà trường chưa có lịch đánh giá năng lực Thông báo phát hành hồ sơ 11/12/2025

Học sinh và phụ huynh lưu ý thời gian khóa hồ sơ, đối với với nhiều trường tư thục, trường quốc tế, việc đăng ký sớm giúp chắc chắn có mã hồ sơ và được xét tuyển sớm. Một số trường công bố chi tiết bài đánh giá năng lực/trải nghiệm, phụ huynh cần theo dõi trang tuyển sinh của từng trường để cập nhật ngày thi chính xác.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ ban hành khung tuyển sinh công lập chung đối với lớp 6, xác định nguyên tắc tuyển sinh theo tuyến và hình thức đăng ký. Trên cơ sở đó, các quận, huyện sẽ công bố kế hoạch chi tiết cho từng trường THCS, bao gồm chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh và thời gian đăng ký - vào đầu năm 2026, sát thời điểm tuyển sinh chính thức.