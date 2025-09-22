Cặp bồ với nhân viên, nữ 'tổng tài' trả hơn 11 tỷ đồng để vợ anh ta ly dị

(VTC News) -

Nữ doanh nhân họ Zhu đang điều hành công ty ở Trùng Khánh, Trung Quốc (thông tin chi tiết về doanh nghiệp của cô vẫn chưa được tiết lộ). Từ khi anh He, trẻ hơn Zhu, vào công ty làm việc, cô đã bắt đầu để ý đến anh. Dù lúc đó cả hai đều đã kết hôn, họ nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ tình ái, dự định mỗi người đều sẽ ly hôn để đường đường chính chính cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới.

Muốn He nhanh chóng bỏ vợ, Zhu chuyển 3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng) cho cô Chen, vợ anh. Số tiền này được dùng để bồi thường cho Chen và để cô nuôi dạy con sau khi ly hôn.

Zhu và He đều đã kết hôn nhưng vẫn nhanh chóng nảy sinh tình cảm. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tuy nhiên, sau khi Zhu và He chung sống được 1 năm, họ quyết định chia tay với lý do không hợp nhau. Sau đó, Zhu kiện He và Chen ra tòa, yêu cầu trả lại 3 triệu nhân dân tệ.

Trong phiên sơ thẩm, tòa án đứng về phía Zhu, lập luận rằng số tiền này vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục nên được coi là "món quà không hợp lệ". Tòa án phán quyết rằng số tiền này phải được hoàn lại.

Sau đó, Chen và He đệ đơn kháng cáo. Phiên tòa thứ hai đã lật ngược kết quả ban đầu. Tòa án cấp cao hơn phán quyết rằng Zhu không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh cô đã tặng số tiền này cho Chen. Thay vào đó, số tiền này được tòa phúc thẩm "định danh" là khoản thanh toán thay mặt He để bồi thường ly hôn và chi phí nuôi con.

Tòa phúc thẩm tuyên bố rằng Zhu đã thể hiện sự thiếu chính trực khi cố gắng đòi lại số tiền sau khi không còn chung sống với He. (Ảnh: Shutterstock)

Quan tòa lưu ý rằng Zhu đã thể hiện sự thiếu chính trực khi tìm cách đòi lại tiền sau khi không còn chung sống với He, một tình huống mà cô đã giải quyết thông qua sự hỗ trợ tài chính của mình. Tòa phúc thẩm hủy phán quyết ban đầu, Chen vẫn được giữ 3 triệu nhân dân tệ chứ không phải trả lại.

Vụ việc gây ồn ào trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng chỉ trích và chế giễu Zhu: "Thật vô lý khi chi 3 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ việc ly hôn của một cấp dưới là nam giới"; "Không thể hiểu nổi, người phụ nữ này phá vỡ cuộc hôn nhân của người khác rồi đòi lại tiền sau khi ly hôn".

Một người khác mỉa mai: "Bạn phải kiếm được một người chồng đẹp trai, biết đâu một ngày nào đó anh ta sẽ thu hút được sự chú ý của người phụ nữ giàu có, và bạn có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm".