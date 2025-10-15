Cao Bằng: Bắt giữ thêm 33 kẻ tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 của chuyên án 325L, triệt phá toàn bộ nhóm tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Ngày 9/10, lực lượng chức năng hai nước phối hợp triển khai, tiến hành kiểm tra, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng tại Thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trong đó, có 30 đối tượng là người Việt Nam và 3 đối tượng là người nước ngoài.

Tiếp đó, ngày 10/10, Ban chuyên án đã đưa 30 đối tượng người Việt Nam về Công an tỉnh Cao Bằng phục vụ công tác điều tra. Đối với 3 đối tượng người nước ngoài, cơ quan chức năng hai nước đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng (thứ 2 từ trái sang), trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 39 bị can trong nhóm lừa đảo xuyên quốc gia nêu trên.

Việc bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 tiếp tục khẳng định tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm nói chung, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của lực lượng Công an Cao Bằng.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia bắt giữ các dối tượng. (Ảnh: CACC)

Hiện Trưởng ban chuyên án 325L đang tập trung chỉ đạo, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.