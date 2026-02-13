Cảnh sát giải cứu cụ bà và cháu nhỏ mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ngày cận Tết

(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra lúc hơn 10h ngày 13/2 tại ngôi nhà số 427 đường Âu Cơ, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy 1 xe chỉ huy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát cứu 2 người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định hộ gia đình chỉ có một cháu nhỏ và một cụ bà ở trên tầng 2. Cán bộ, chiến sĩ ngay lập tức tổ chức triển khai thoát khói, cứu 2 nạn nhân xuống vị trí an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Rạng sáng cùng ngày, tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ cháy nhà hàng khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 4h48 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn.

Ngay sau đó, Trung tâm Chỉ huy điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy thuộc Đội chữa cháy khu vực Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Đại Phúc tới hiện trường. Điện lực và Công an phường Nam Sơn cũng được huy động phối hợp cắt điện, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ chữa cháy tại chỗ.

Đến 5h27, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người mắc kẹt đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh V.T.K (SN 2009, quê xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), làm thuê tại quán bia.