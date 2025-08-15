Cảnh đổ nát, hoang tàn đến khó tin trong toà nhà công sản ở TP Huế

Bên trong toà nhà công sản trên 'đất vàng' xứ Huế bị đập phá tan hoang
Sở Tài chính vừa đề nghị UBND TP Huế yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng khẩn trương khắc phục, lắp đặt trở lại toàn bộ hệ thống cửa, vách ngăn, trần nhà, điện, mạng internet, điện thoại, thiết bị vệ sinh… tại toà nhà công sản 3 tầng nằm trên đường ở khu đô thị mới Đông Nam Thủy An (phường An Cựu), bảo đảm hoàn trả nguyên trạng tài sản tại thời điểm bàn giao.
Trước đó, đầu tháng 7/2024, qua kiểm tra hiện trạng trụ sở toà nhà công sản kể trên, lực lượng chức năng phát hiện một số cửa dễ tháo dỡ bị mất cắp, bên trong nhiều tài sản bị đập phá, "bốc hơi".
Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, toà nhà công sản kể trên nằm tại các lô đất có ký hiệu I25, I26, I27 khu đô thị mới Đông Nam Thủy An (TP Huế) được xây dựng năm 2009. Toà nhà này từng là trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị.
Tháng 11/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế) quyết định chuyển giao tòa nhà này cho Viện Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Xây dựng). Việc tiếp nhận tài sản công chính thức hoàn tất vào ngày 14/2/2023, với hiện trạng sử dụng tốt.
Thế nhưng, sau đúng 30 tháng kể từ ngày bàn giao, công trình có diện tích xây dựng hơn 312m2, trên mảnh đất rộng gần 620m2 này không những không được đưa vào sử dụng mà trái lại bị đập phá, lấy cắp, biến thành bãi rác, ngập mùi xú uế.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện nay, tổng quan toà nhà là công trình bỏ hoang, không khóa cổng, cửa không có, phần lớn các hạng mục, vật dụng biến mất.
Thậm chí toà nhà còn là địa điểm các con nghiện tìm đến để tụ tập hút sách.
Nhà vệ sinh trong toà nhà bị đập phá, hư hỏng, gần như không còn khả năng sử dụng.
Hệ thống trần nhựa, thạch cao trong toà nhà bị phá hoại, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Nhìn hiện trạng toà nhà hiện tại, không ai nghĩ, cách đây 30 tháng nơi đây vẫn là một trụ sở khang trang, hiện đại và tiện nghi.
Lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây Dựng (Sở Xây dựng TP Huế) thừa nhận thiếu sót trong quản lý, không kịp thời báo cáo tình trạng mất cắp và việc tháo dỡ, lưu kho tài sản. Liên quan đến trách nhiệm để toà nhà kể trên bị đập phá, trộm tài sản, UBND TP Huế giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo trước ngày 15/8.
