Cảnh đổ nát, hoang tàn đến khó tin trong toà nhà công sản ở TP Huế

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, toà nhà công sản kể trên nằm tại các lô đất có ký hiệu I25, I26, I27 khu đô thị mới Đông Nam Thủy An (TP Huế) được xây dựng năm 2009. Toà nhà này từng là trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị.