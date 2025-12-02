Cẩn thận với 'cặp đôi' Tim mạch - Tiểu đường

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 7 triệu người Việt mắc bệnh tiểu đường. Tỷ lệ biến chứng lên đến 55%, chủ yếu là biến chứng tim mạch, mắt, thần kinh và thận. Người bệnh đái tháo đường (tiểu đường) tại Việt Nam đang trẻ hóa.

Các chuyên gia nhận định tại Việt Nam cứ khoảng 13 người có 1 người mắc đái tháo đường. Điều đáng nói là hiện có hơn 60% người mắc đái tháo đường tại Việt Nam chưa được chẩn đoán.

Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa bệnh tiểu đường tiến triển.

Theo bác sĩ CKI Đỗ Minh Sơn - Trưởng chi nhánh Tim mạch - Tiểu đường 315 Phan Văn Hớn (TP.HCM) cho biết người mắc bệnh tiểu đường còn đối diện mối lo ngại sẽ mắc thêm bệnh cao huyết áp. Cả hai bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường có chung yếu tố nguy cơ gây bệnh, đó là béo phì, hút thuốc lá, ít vận động, uống nhiều rượu bia, rối loạn mỡ máu.

Khi có những yếu tố nguy cơ kể trên thì chúng ta sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch (cụ thể là tăng huyết áp) và đái tháo đường. Vì có chung yếu tố nguy cơ nên thực tế chúng ta rất dễ bắt gặp người bệnh mắc đồng thời cả 2 bệnh, và cho rằng bệnh này gây ra bệnh kia.

Bác sĩ CKI Đỗ Minh Sơn - Trưởng chi nhánh Tim mạch - Tiểu đường 315 Phan Văn Hớn. (TP.HCM)

Bác sĩ Đỗ Minh Sơn cho biết thêm: Huyết áp cao liên quan gián tiếp đến đường huyết cao.

Huyết áp cao (bệnh tăng huyết áp) và đường huyết cao (bệnh đái tháo đường) là 2 vấn đề sức khỏe riêng biệt, có cơ chế gây bệnh khác nhau. Bệnh tăng huyết áp là bệnh lý về mạch máu, còn bệnh đái tháo đường là bệnh lý về chuyển hóa. Bệnh tăng huyết áp không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh đái tháo đường mà chỉ là yếu tố nguy cơ gây mắc bệnh đái tháo đường mà thôi.

Thực tế, vài nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh tăng huyết áp hay đái tháo đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh còn lại tăng gấp 2 lần so với người bình thường. Lý do tại sao? Các chuyên gia giải thích rằng, khi mắc bệnh tăng huyết áp các thay đổi trong cơ thể về lâu dài sẽ tạo điều kiện phát triển bệnh đái tháo đường. Vì vậy tăng huyết áp được xem là 1 yếu tố nguy cơ độc lập gây mắc bệnh đái tháo đường.

Tóm lại, huyết áp cao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đường huyết cao. Nhưng khi chúng ta bị huyết áp cao sẽ làm gia tăng nguy cơ bị đường huyết cao trong tương lai, và ngược lại, đặc biệt khi có kèm các yếu tố nguy cơ kể trên.

Hệ Thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến tư vấn và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Các dịch vụ nổi bật gồm:

- Khám tổng quát, tim mạch, nội tiết, cơ xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, thần kinh,...

- Siêu âm, xét nghiệm, đo điện tim, đo đường huyết, mỡ máu, kiểm tra chức năng gan thận,...

- Tiêm phòng người lớn (cúm, viêm gan, viêm não, thuỷ đậu, ung thư cổ tử cung, sốt xuất huyết, zona thần kinh,...).

- Dịch vụ cấp cứu, thủ thuật, theo dõi định kỳ - tất cả trong một hệ thống khép kín.

Tại Hệ Thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 có gói tầm soát được thiết kế theo tiêu chuẩn lâm sàng, tập trung kiểm tra các chỉ số quan trọng:

• Khám Nội tổng quát cùng bác sĩ chuyên khoa

• Đo huyết áp

• Đo chỉ số đường lúc đói và HbA1C

• Kiểm tra mỡ trong máu: Cholesterol, Triglycerides, LDL-C, HDL-C

• Đo điện tim

• Siêu âm tim

Tất cả được gói gọn trong một lần kiểm tra, giúp bạn dễ dàng theo dõi sức khỏe và nhận tư vấn điều chỉnh phù hợp từ bác sĩ.

Hệ Thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 luôn nỗ lực mang đến, để mỗi trải nghiệm của khách hàng đều thoải mái và trọn vẹn. Đi khám mà không phải chờ lâu, không lo thủ tục rườm rà, nhắc lịch tái khám, khám cùng bác sĩ chuyên khoa lâu năm trong nghề.

