Căn hộ xứ Thanh và lời giải cho nhu cầu sống mới cho cư dân trẻ thành đạt

(VTC News) -

Thanh Hóa hiện là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất cả nước. Tại thị trường này, nhu cầu của giới trẻ thành đạt về không gian sống nghỉ dưỡng đang bùng nổ mạnh mẽ. Đáp ứng nhu cầu này, Vinhomes Star City mang tới một loạt lựa chọn hoàn hảo, là các khu cao tầng mang phong cách quốc tế hiện đại.

Nghỉ dưỡng tại gia - Từ xu hướng trở thành nhu cầu thiết yếu

Giữa cường độ làm việc cao, nhịp sống đô thị gấp gáp và áp lực đa chiều, tầng lớp cư dân thành đạt ngày càng ưu tiên lựa chọn nơi an cư có khả năng tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Theo Forbes, có đến 93% người mua nhà cho biết yếu tố wellness (sống khỏe, sống lành mạnh) là điều họ quan tâm khi chọn nơi ở. Những tiện ích được đánh giá cao bao gồm các yếu tố kết nối với thiên nhiên, không gian thiền định, và hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm này được người mua sẵn sàng trả giá cao nhà ở thông thường.

Tại Việt Nam, thị trường Hà Nội và TP.HCM đã chứng kiến làn sóng căn hộ phong cách nghỉ dưỡng phát triển mạnh. Tuy nhiên, với quỹ đất trung tâm ngày càng giới hạn, các dự án hội đủ tiện ích chăm sóc sức khỏe, cảnh quan xanh ngày càng hiếm và không ngừng gia tăng giá trị.

Vinhomes Star City đã đi vào vận hành, trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh.

Thị trường Thanh Hóa cũng đang bước vào thời điểm “vàng” để đón nhận làn sóng này. Tiền đề chính là sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. Sau 5 năm tăng trưởng ấn tượng, Thanh Hóa đạt tốc độ GRDP năm 2025 lên tới 10,24%, đứng thứ 4 cả nước. Lũy kế đến cuối năm 2025, Thanh Hóa đã có 173 dự án FDI đến từ 20 quốc gia với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới 15,2 tỷ USD, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại.

Đi cùng với sự phát triển kinh tế là những đổi thay tất yếu về xã hội. Một cộng đồng cư dân mới hình thành, bao gồm: người trẻ thành đạt, giới tri thức, chuyên gia quốc tế, kỹ sư, lực lượng lao động chất lượng cao… có nhu cầu sống, tiêu dùng, giải trí, nghỉ dưỡng thời thượng.

Lời giải cho “cơn khát” không gian sống mới

Tại Thanh Hóa, Vinhomes Star City luôn là một điểm sáng tiên phong giải “cơn khát” nhà ở cao cấp cho tầng lớp thành đạt. Không chỉ lớn về quy mô, khu đô thị còn đi trước ở triết lý phát triển: Kiến tạo không gian sống trọn vẹn, không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Từ năm 2018, Vinhomes Star City đã ghi dấu trên thị trường với các khu biệt thự mang phong cách châu Âu sang trọng, trở thành biểu tượng đẳng cấp của cộng đồng cư dân tinh hoa xứ Thanh.

Đến giai đoạn phát triển các dự án cao tầng, khu đô thị tiếp tục cho thấy sức hút rõ rệt. Các tòa tháp căn hộ như K-Park Avenue, The Kyoto vừa tung ra đã ghi nhận thanh khoản ấn tượng. Giới phân tích chỉ rõ ba yếu tố cốt lõi hội tụ trong các sản phẩm này, gồm: vị trí trung tâm, tiện ích đẳng cấp, thiết kế chuẩn quốc tế.

Các tòa căn hộ tại Vinhomes Star City đều án ngữ các trục đại lộ huyết mạch.

Thứ nhất, về vị trí, các tòa căn hộ đắt hàng đều tọa lạc trên trục đại lộ chiến lược Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng - Hùng Vương.

Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới trung tâm hành chính, bệnh viện tuyến đầu, trường học quốc tế và các dự án trọng điểm quốc gia, như Khu kinh tế Nghi Sơn 2, cao tốc Bắc - Nam, sân bay Thọ Xuân... Đặc biệt, vị trí này thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của cư dân khi chỉ cách biển Sầm Sơn 15 phút di chuyển.

Thứ hai, về quy hoạch dự án, các tòa căn hộ tại Vinhomes Star City đều được tích hợp hệ tiện ích khép kín ngay dưới chân nhà, bao gồm: công viên, sân chơi trẻ em, bể bơi, phố mua sắm, trung tâm thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng... Tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống thư giãn, tiện nghi, không cần rời khỏi khuôn viên.

Thứ ba, về thiết kế, cảnh quan các khu được lấy cảm hứng từ các biểu tượng sống quốc tế, như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đường dạo phủ cây xanh, quảng trường mở, vườn chủ đề, đài phun nước, không gian nghệ thuật công cộng… được thiết kế thời thượng, độ thẩm mỹ cao.

Bên trong, căn hộ có mặt đứng kính hiện đại, lô-gia thoáng rộng, đón nắng và gió tự nhiên. Diện tích linh hoạt phù hợp với gia đình trẻ, giới chuyên gia, nhà đầu tư cho thuê…

Ngay dưới chân các tòa căn hộ Vinhomes Star City là tiện ích xanh đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tại gia của cư dân.

Được biết, trong tháng 1/2026, Vinhomes Star City dự kiến trình làng mảnh ghép mới mang tên The Sentosa. Dự án được lấy cảm hứng từ phong cách sống của đảo quốc Singapore, định hình như một “resort nhiệt đới” giữa lòng đô thị hiện đại.

Tại đây, cư dân không chỉ an cư mà còn được tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích thiết kế bài bản cho nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, biến mỗi ngày trở về nhà thành một kỳ nghỉ đích thực.

Khi Thanh Hóa ngày càng thu hút dòng vốn đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao và những chuẩn mực sống mới, nhu cầu về những không gian sống xứng tầm sẽ còn gia tăng.

Và với những gì đang hiện hữu, Vinhomes Star City được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong, góp phần định hình chuẩn sống mới cho đô thị Thanh Hóa hôm nay và cả chặng đường phát triển dài hạn phía trước.