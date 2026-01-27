Căn hộ Forest Garden: Một không gian sống - Nhiều tầng giá trị

(VTC News) -

Khi khái niệm “nhà ở” không còn dừng ở chỗ để ở, mà mở rộng thành không gian gắn kết, thích ứng và đồng hành dài hạn, layout căn hộ đang trở thành yếu tố then chốt trong lựa chọn an cư. Forest Garden - phân khu mới ra mắt thuộc dự án The Parkland được phát triển theo định hướng đó, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ và linh hoạt của cư dân đô thị thế hệ mới.

Xu hướng sống thế hệ mới: từ tiện nghi đến giá trị dài hạn

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tỷ lệ người trên 60 tuổi dự kiến đạt khoảng 18% vào năm 2030. Cùng lúc, mô hình gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến tại các thành phố lớn, song nhu cầu các thế hệ sống gần nhau để hỗ trợ, chăm sóc và gắn kết tinh thần lại gia tăng.

Xu thế này đang được định hình rõ tại các đô thị lớn, với những dự án đại đô thị mang đến nhiều trải nghiệm không gian khác nhau nhằm thiết lập cộng đồng đa thế hệ. Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn hướng đến yếu tố y tế, giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, các trụ cột quan trọng để hình thành môi trường sống bền vững. Đó chính là lý do xu hướng thiết kế căn hộ với layout đa năng, dễ thích ứng đóng vai trò trung tâm, bởi đây chính là không gian mà các thế hệ cùng tương tác, cùng sinh hoạt mỗi ngày.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ đến từ các gia đình đa thế hệ, mà còn xuất phát từ các gia đình trẻ và cư dân trẻ - nhóm đối tượng ngày càng coi trọng chất lượng trải nghiệm sống để cân bằng giữa công việc và tận hưởng. Một khảo sát về hành vi người mua nhà tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, hơn 60% người trẻ ưu tiên lựa chọn những dự án có thiết kế căn hộ linh hoạt, có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sống khác nhau.

Từ đó, xu hướng sống đa thế hệ - đa năng - linh hoạt dần hình thành, nơi mỗi thế hệ đều tìm thấy giá trị riêng trong cùng một nơi sống. Người lớn tuổi có môi trường an toàn, tiện nghi để an hưởng tuổi già; người trẻ có không gian sáng tạo, kết nối và phát triển bản thân; trẻ nhỏ lớn lên trong môi trường giàu tương tác - gắn kết gia đình.

Layout căn hộ đa năng - tái định nghĩa khái niệm “nhà ở”

Theo định hướng phát triển tổng thể đại đô thị, phân khu Forest Garden mới ra mắt tại The Parkland hướng tới mở rộng trải nghiệm sống xanh và hoàn thiện hệ sinh thái không gian sống cho cộng đồng cư dân.

Áp dụng mật độ xây dựng thấp, bản thiết kế của Forest Garden được đánh giá là cực kỳ độc đáo và thông minh, với các khối nhà tổ chức theo cụm courtyard xanh, tạo nên những tiểu khu riêng tư, an toàn, vừa tách biệt hợp lý, vừa nuôi dưỡng cảm giác cộng đồng giữa thiên nhiên và những mạch sống len lỏi trong lòng đại đô thị.

Về layout căn hộ, Forest Garden được phát triển xoay quanh ba trục chính: Tối ưu từng mét vuông, tối ưu trải nghiệm sinh hoạt, tối ưu kết nối giữa các thành viên. Diện tích sinh hoạt chung được mở rộng, trong khi các phòng chức năng vẫn đảm bảo tính riêng tư cần thiết cho từng thế hệ.

Nếu layout là “phần lõi” của trải nghiệm sống, thì cơ cấu sản phẩm lại là yếu tố quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân. Forest Garden sở hữu bộ sưu tập loại hình căn hộ được phát triển đa dạng: Căn hộ Studio, 1PN+ linh hoạt dành cho người trẻ; Căn hộ 2PN, 2PN+, 3PN phù hợp với gia đình đề cao lối sống quây quần kết nối; và các dòng Duplex, Penthouse cao cấp dành cho những gia đình đa thế hệ mong muốn không gian sống rộng mở, hay những chủ nhân muốn định vị dấu ấn cá nhân.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý tại Forest Garden đó là tất cả các căn hộ đều có khả năng tối ưu ánh sáng tự nhiên, ban công lớn và tầm view rộng mở hướng ra Quảng trường kinh đô ánh sáng, view công viên trung tâm, view tiện ích nội khu...

Những yếu tố này không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ, mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần, tạo cảm giác thoáng đãng và cân bằng, điều mà cư dân đô thị ngày càng coi trọng.

Các căn hộ được tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm view.

Nhờ sự đa dạng về layout và cách tiếp cận lấy trải nghiệm sống làm trung tâm, Forest Garden cho phép các chủ nhân linh hoạt lựa chọn phương án an cư: sống chung trong một căn hộ lớn, hoặc các thế hệ sống gần nhau trong cùng một tòa, cùng một khu. Việc kết nối, thăm hỏi và chăm sóc vì thế diễn ra tự nhiên, thuận tiện, không tạo áp lực về không gian hay sinh hoạt.

Khi lối sống ngày càng đa dạng và thiên về trải nghiệm, căn hộ đa năng không còn là xu hướng ngắn hạn, mà đang trở thành chuẩn mực mới của thị trường nhà ở. Khi không gian sống được thiết kế để thích ứng với nhiều giai đoạn và nhu cầu khác nhau, giá trị của căn hộ không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn ở khả năng đồng hành lâu dài cùng cư dân.

Đây cũng chính là nền tảng để những mô hình sống linh hoạt, kết nối và giàu giá trị nhân văn tiếp tục dẫn dắt xu hướng đô thị trong giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo.