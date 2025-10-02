Cận cảnh Oreo Babymonster phiên bản giới hạn gây sốt cộng đồng fan K-pop

(VTC News) -

Sự kết hợp này mang đến hương vị bánh hoàn toàn mới cùng thiết kế đặc biệt từ hình ảnh các thành viên Babymonster.

Lấy cảm hứng từ một trong những món tráng miệng thịnh hành nhất Hàn Quốc, Oreo ra mắt phiên bản giới hạn bánh quy đỏ Oreo Babymonster với lớp kem vị marshmallow, nhằm tôn vinh phong cách táo bạo của Babymonster. Cùng với đó, OREO cũng trình làng những chiếc bánh quy đặc biệt do nhóm Babymonster thiết kế.

Bánh quy đỏ Oreo Babymonster phiên bản giới hạn tôn vinh phong cách táo bạo của Babymonster.

Ngoài ra, trong mỗi gói bánh quy đỏ Oreo x Babymonster vị Vani 248.4g và hộp bánh Socola Pie OREO x BABYMONSTER 112g, 168g hay 336g đều kèm theo thẻ hình (photocard) độc quyền của từng thành viên. Sản phẩm này sẽ có mặt tại các cửa hàng, các Monstiez có thể thu thập đủ 7 thẻ để hoàn thiện bộ sưu tập và thể hiện mình là “fan cứng” của Babymonster.

​​Ngoài những hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Oreo x Babymonster còn mang lại cơ hội biến giấc mơ vi vu xứ sở K-pop của bạn thành sự thật. Chỉ cần selfie cùng chiếc bánh phiên bản Oreo x Babymonster có hình in Oreo x BM, sau đó đăng ký thông tin trên microsite http://www.oreobm.com để tham gia quay số may mắn.

Người thắng giải đặc biệt sẽ giành chuyến du lịch đến Hàn Quốc miễn phí dành cho 2 người. Chương trình diễn ra từ 13/10 đến 23/11/2025. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 12/2025.