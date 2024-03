Cận cảnh nơi các tay đua quốc tế sẽ tranh tài 'lướt sóng' tốc độ cao ở Bình Định

Video: Bình Định chuẩn bị sẵn sàng cho Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM-F1H20 và UIM-ABP AQUABIKE (Bình Định Grand Prix 2024).

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 bao gồm Giải vô địch thế giới Mô tô nước ABP AQUABIKE diễn ra từ ngày 22 – 24/3 và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O tổ chức từ ngày 29 – 31/3/2024 trên đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn).

Trong đó, Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 là sự kiện đua thuyền máy quốc tế do Union Internationale Motonautique (UIM – Liên đoàn thuyền máy quốc tế) tổ chức và được H2O Racing quảng bá, gọi tắt là F1H2O.

Giải vô địch thế giới UIM F1H2O là chuỗi giải đấu hàng đầu thế giới về đua thuyền máy một chỗ trên biển, có tính cạnh tranh, thách thức, mạo hiểm và mang tính giải trí.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ các tay đua thuyền máy hàng đầu thế giới đến từ hơn 30 quốc gia, góp phần đưa những môn thể thao biển tới gần hơn với khán giả Việt Nam, tạo sân chơi chuyên nghiệp và đa dạng sản phẩm, thu hút khách du lịch đến với Việt Nam nói chung, Quy Nhơn - Bình Định nói riêng.

Mùa giải 2024 có tổng cộng 70 tay đua/30 đội đua tham gia tranh tài, tăng nhiều lần so với mùa giải 2023 có 23 tay đua/9 đội, bao gồm các tay đua hàng đầu trên thế giới.

Giải đấu năm nay có 6 chặng, gồm: Grand Prix Of Indonesia (23/2 - 25/2); Grand Prix Of Binh Dinh - VietNam (29/3 - 31/3); Grand Prix Of Italy (14/6 - 16/6); Grand Prix Of Albania (5/7 - 7/7); Grand Prix Of China (20/9 - 22/9 và 27/9 - 29/9) và Grand Prix Of Sharjah (dự kiến vào tháng 12/2024).

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O diễn ra vào tháng 3 tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn) thuộc chặng đua thứ hai của UIM.

Bên lề sự kiện Grand Prix of Binh Dinh 2024 còn có nhiều hoạt động khác như: diễn đàn xúc tiến đầu tư quốc tế và gala gặp gỡ nhà đầu tư; giải đua thuyền truyền thống, ván chèo đứng tỉnh Bình Định mở rộng; lễ hội ẩm thực Bình Định lần thứ I; lễ hội âm nhạc quốc tế và thời trang biển…

Kỳ vọng về giải Grand Prix of Binh Dinh 2024, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bình Định F1 chia sẻ, giải đua thuyền máy và mô tô nước quốc tế Grand Prix of Binh Dinh dự kiến thu hút 50.000 du khách, trong đó có 10.000 du khách quốc tế và 40.000 du khách trong nước, sẽ mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam.

Giải đấu sẽ bán 10.000 vé xem cho khán giả. Giá vé dao động 500.000-3.000.000 đồng/vé tùy loại. Khu vực khán giả mua và xem trực tiếp giải đấu là tại đầm Thị Nại, đoạn gần Cảng Quy Nhơn.

Các khán giả muốn xem trực tiếp nhưng không thể mua vé thì có thể đứng xem giải đấu ở vị trí khác quanh đầm Thị Nại và tất nhiên là vị trí đó không thuận lợi bằng vị trí của người mua vé vào xem.