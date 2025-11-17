Cận cảnh hàng nghìn phương tiện chất đống trong 'nghĩa địa' xe vi phạm ở Hà Nội

Người dân tiếc nuối khối tài sản "chết mòn", mong sớm có cơ chế tháo gỡ cho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm.
Nhiều năm qua, hàng chục nghìn xe vi phạm giao thông bị tạm giữ đã chất đống tại các kho lưu giữ tang vật và phương tiện vi phạm trên địa bàn Hà Nội. Trong đó bãi giữ xe tại phường Mỹ Đình là một trong những điểm nóng quá tải nhất. Nhìn từ trên cao, cả một "biển xe" mênh mông hiện ra, với gần 6.000 phương tiện nằm im lìm, xếp chồng chất lên nhau.
Cách Đại lộ Lê Quang Đạo sôi động một bức tường rào là cảnh im lìm của bãi giữ xe Mỹ Đình với la liệt xe "chết đứng". Bãi xe này tiếp nhận phương tiện vi phạm từ các Đội CSGT số 3, số 6, Đội 7, Đội tuần tra, dẫn đoàn và trước đây từng tiếp nhận phương tiện từ các đơn vị Công an cấp quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.
Thời gian tạm giữ phương tiện được lực lượng CSGT ghi lại trên từng yên xe. Có chiếc đã bị chủ bỏ lại 3 năm, thậm chí 5-7 năm. Dần dần chúng bị mục nát, hư hại, biến thành những đống sắt vụn vô giá trị.
Sau thời gian dài phơi mưa, nắng, các phương tiện vi phạm gần như đều hư hỏng nặng, vỡ nát dàn áo và bị xếp chồng chất thành những "núi" phế liệu. Theo quản lý bãi xe, cứ khoảng 40 phượng tiện vi phạm bị tạm giữ thì chỉ 10 người đến nhận. Bãi đã hết khả năng nhận thêm, bởi càng đông phương tiện đưa đến đây thì nguy cơ cháy nổ càng cao.
Những chiếc xe này đã mất hoàn toàn giá trị sử dụng nhưng cũng không thể thanh lý, trở thành gánh nặng lớn cho bãi giữ xe Mỹ Đình. Ông Đỗ Đăng Hải, người dân sống gần khu vực bãi xe chia sẻ: "Để hàng nghìn xe máy nằm lại đây từ năm này qua năm khác, tôi thấy lãng phí quá. Tôi nghĩ rằng nên có những điều chỉnh về luật: cho phép bao lâu thì tiến hành thanh lý những xe quá quy định. Vì hầu hết lâu như vậy không đến nhận lại xe cũng có nghĩa chủ xe đã chấp nhận việc bỏ xe rồi".
Tác động của thời gian và thời tiết đã hủy hoại hoàn toàn nhiều bộ phận của xe. Nhiều người chủ phương tiện tính toán rằng tiền phạt vi phạm, cộng với các chi phí khác cũng sẽ vượt giá trị kinh tế của chiếc xe. Do đó, họ chấp nhận bỏ rơi tài sản này.
Không chỉ xe cũ nát, nhiều phương tiện còn tương đối mới, thậm chí là xe thể thao có giá trị lớn, cũng chung số phận bị bỏ rơi. "Tất cả đều đang làm thủ tục. Công ty cũng nhiều lần có công văn, báo cáo sang Phòng CSGT để phối hợp cùng các đơn vị kiểm soát lại, để thanh lý sớm nhất", người quản lý bãi xe nói thêm.
Hàng loạt xe vi phạm chất đống mà không thể xử lý vì thủ tục quá rườm rà. Muốn xử lý một chiếc xe vi phạm bỏ lại, cơ quan chức năng phải xác minh nguồn gốc - thông báo tìm chủ nhiều lần, lập hồ sơ đề xuất, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý rồi mới được đấu giá. "Quy trình kéo dài, giấy tờ chồng chất khiến xe nằm bãi càng lâu, càng hỏng, dẫn tới việc khó thanh lý, đấu giá", quản lý bãi xe cho hay.
Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua sáng 25/6 cũng quy định cho phép cơ quan chức năng được bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong một số trường hợp. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, người tạm giữ sẽ được xử lý với tang vật, phương tiện có khả năng hư hỏng, suy giảm chất lượng hoặc các phương tiện, tang vật có nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng trong quá trình quản lý, bảo quản.
Tiền thu được từ việc bán tang vật, phương tiện phải gửi vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước. Nếu hết thời hạn quy định mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện không đến nhận thì nộp tiền thu được vào ngân sách Nhà nước. Theo đó, người có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông báo. Lần thông báo thứ nhất phải được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện. Lần thông báo thứ hai được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo thứ nhất và chỉ được thực hiện các phương án xử lý sau thời hạn thông báo lần thứ hai.
