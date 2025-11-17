Cận cảnh hàng nghìn phương tiện chất đống trong 'nghĩa địa' xe vi phạm ở Hà Nội

Tiền thu được từ việc bán tang vật, phương tiện phải gửi vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước. Nếu hết thời hạn quy định mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện không đến nhận thì nộp tiền thu được vào ngân sách Nhà nước. Theo đó, người có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông báo. Lần thông báo thứ nhất phải được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện. Lần thông báo thứ hai được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo thứ nhất và chỉ được thực hiện các phương án xử lý sau thời hạn thông báo lần thứ hai.