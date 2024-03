Cận cảnh dự án đường ven biển được tỉnh Phú Yên đầu tư gần 660 tỷ xây dựng

Điểm đầu tuyến tại Km3+600, giao với đường ĐH31 thuộc thôn Xuân Phú, xã An Ninh Đông; điểm cuối tuyến tại Km11+082, giáp với đường dẫn phía Bắc cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.