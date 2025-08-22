Cận cảnh đồi cát ven vịnh Lăng Cô bị 'sa tặc' đào bới tan hoang

Hiện trường đồi cát ven biển vịnh đẹp Chân Mây - Lăng Cô bị 'sa tặc' đào bới tan hoang
Đây là hiện trường một điểm đồi cát ven vùng biển Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị "sa tặc" đào bới tan hoang để khai thác cát trái phép. Mặc dù thời điểm ghi nhận không còn máy móc và người khai thác nhưng dấu hiệu cho thấy khu vực này mới bị khai thác cát không quá lâu.
"Sa tặc" tự ý mở đường băng qua cánh rừng ven biển vào bên trong đồi cát để đào bới, khai thác cát trái phép để lại hố sâu ven biển Chân Mây - Lăng Cô.
Đáng chú ý, vị trí bị khai thác cát trái phép chỉ cách khu vực mép nước chừng 100 mét.
Trong hiện trường, lượng lớn cát bị khai thác, chở đi nơi khác, để lại những hố đào nham nhở, dễ gây sạt trượt, xâm thực đất đai ven biển.
Những vết bánh xe còn khá mới hằn lên trên con đường mở vội trên cát nối khu vực bị khai thác cát trái phép ra con đường thảm nhựa chạy dọc bờ biển Chân Mây - Lăng Cô.
Lãnh đạo Sở NN&MT TP Huế cho biết, khu vực có dấu hiệu bị khai thác cát ven biển Chân Mây - Lăng Cô không có giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp và không thuộc quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Sở NN&MT TP Huế cũng kiến nghị UBND xã Chân Mây – Lăng Cô tăng cường kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời đề nghị chính quyền, lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, không để xảy ra tình trạng tự ý khai thác, tận thu cát trái phép.
Ông Trần Văn Minh Quân - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) khẳng định, tình trạng khai cát tại vị trí kể trên được thực hiện từ trước khi thực hiện hợp nhất xã. Khi phát hiện ra vấn đề, chính quyền địa phương chỉ đạo phong toả hiện trường.
"UBND xã cũng chỉ đạo lực lượng Công an tuần tra, mật phục cả ban đêm nhưng đến nay tình trạng khai thác cát trái phép không xảy ra. Thành lập tổ cơ động do Trưởng Công an xã làm tổ trưởng để tổ chức tuần tra thường xuyên để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên các đồi cát ven biển...", Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô thông tin.
Đáng nói, tình trạng khai thác cát trái phép ven biển Chân Mây - Lăng Cô diễn ra hơn 10 năm qua. Cứ mỗi lần bị phản ánh, tình trạng khai thác cát trái phép chấm dứt nhưng sau đó lại tái diễn.
Năm 2012, Báo Điện tử VTC News từng có bài viết những đồi cát ven vịnh biển đẹp nhất thế giới ở Huế bị đào bới tan hoang phản ánh tình trạng nhiều đồi cát ven biển Chân Mây - Lăng Cô bị đào bới, khai thác cát trái phép trải dài từ ngã tư cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cũ) chạy dọc theo tuyến đường biển đến khu du lịch Quốc tế Minh Viễn (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc Cũ) - Nay là xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế). (Ảnh chụp năm 2021).
"Tình trạng khai thác cát trái phép ven vịnh biển Chân Mây - Lăng Cô tài diễn suốt hơn 10 năm qua không chỉ gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản mà còn phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sinh kế người dân trong vùng. Trong khi, đó Chân Mây – Lăng Cô được định hướng trở thành khu vực kinh tế - đô thị - du lịch - công nghiệp trọng điểm của TP Huế", một người dân TP Huế quan ngại. (Ảnh chụp năm 2021).
Năm 2009, Lăng Cô (nay thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) trao danh hiệu Vịnh đẹp thế giới cùng với vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Nha Trang (Khánh Hòa). Thế nhưng, 16 năm kể từ ngày nhận danh hiệu kể trên, vịnh đẹp Lăng Cô vẫn chưa thể phát triển đúng với tiềm năng và kỳ vọng.
