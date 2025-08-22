Cận cảnh đồi cát ven vịnh Lăng Cô bị 'sa tặc' đào bới tan hoang

Đây là hiện trường một điểm đồi cát ven vùng biển Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị "sa tặc" đào bới tan hoang để khai thác cát trái phép. Mặc dù thời điểm ghi nhận không còn máy móc và người khai thác nhưng dấu hiệu cho thấy khu vực này mới bị khai thác cát không quá lâu.