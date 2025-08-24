Cận cảnh các Khu công nghiệp 'đầu tàu' của tỉnh Gia Lai

KCN Phú Tài là cái nôi đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn người, hình thành chuỗi cung ứng vật liệu phụ trợ ổn định. Đây cũng là KCN tạo tiền đề quan trọng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mới khi nhìn vào khả năng quản lý và vận hành công nghiệp của Gia Lai trước kia.