Cận cảnh các Khu công nghiệp 'đầu tàu' của tỉnh Gia Lai

Gia Lai đang khẳng định vị thế mới trên bản đồ kinh tế quốc gia, không chỉ về du lịch mà còn có chiến lược phát triển công nghiệp đầy tham vọng với các hệ sinh thái khu công nghiệp (KCN).
Việc xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ tại Gia Lai góp phần tạo sức hấp dẫn khó cưỡng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với các KCN trên địa bàn, tạo nên một bức tranh kinh tế đa sắc và đầy tham vọng.
KCN Phú Tài thuộc phường Quy Nhơn Tây, có tổng diện tích 345,8 ha được ví như "người anh cả" trong các KCN tại Gia Lai.
KCN Phú Tài là cái nôi đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn người, hình thành chuỗi cung ứng vật liệu phụ trợ ổn định. Đây cũng là KCN tạo tiền đề quan trọng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mới khi nhìn vào khả năng quản lý và vận hành công nghiệp của Gia Lai trước kia.
KCN Phú Tài đã chứng minh vai trò là điểm tựa vững chắc cho công nghiệp lâu đời với các ngành nghề như: chế biến gỗ, đá granite..., đây là những thế mạnh cốt lõi của tỉnh Gia Lai.
Sự phát triển vững vàng, đồng bộ từ KCN Phú Tài đã lan tỏa động lực hình thành nên KCN, Đô thị & Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định nằm tại xã Canh Vinh, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.
Đây là một dự án phức hợp có quy mô lớn với tổng diện tích dự án là 1.425 ha, bao gồm cả khu công nghiệp và khu đô thị, dịch vụ, khu tái định cư hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện tử...
Bên trong dự án KCN, Đô thị & Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định có khu dân cư với các tiện ích như nhà ở xã hội, trường học, dịch vụ thương mại, nhằm tạo môi trường sống và làm việc đồng bộ cho người lao động tại Gia Lai.
Khác với các KCN khác, KCN Nhơn Hòa có tổng diện tích 314,37 ha, thuộc phường An Nhơn Nam lại đóng vai trò là cầu nối giữa công nghiệp và nông nghiệp.
Nằm giữa vùng nguyên liệu trù phú, KCN Nhơn Hòa tập trung vào ngành chế biến sâu nông sản, thực phẩm và đặc biệt là sản xuất thức ăn chăn nuôi. KCN này biến các sản phẩm thô thành hàng hóa có giá trị cao, giúp nông dân địa phương thay đổi tập quán sản xuất, hướng đến nông nghiệp công nghệ cao.
KCN Nhơn Hòa sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại (QL19 nối vùng biển và Tây Nguyên; Đường bộ và đường sắt Cao tốc Bắc Nam; Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) thuận lợi cho mô hình phát triển kinh tế trọng điểm, hài hòa, không chỉ tập trung vào đô thị mà còn lan tỏa đến khu vực nông thôn.
Trong khi các KCN lớn đóng vai trò là đầu tàu, Cụm công nghiệp (CCN) Gò Cầy thuộc xã Bình An đang là điểm sáng ở khu vực.
Với quy mô và diện tích khiêm tốn (khoảng 30 ha) nhưng CCN Gò Cầy tập trung các ngành nghề quan trọng: Chế biến gỗ, gạch ốp lát và thực phẩm, giúp phân bổ sản xuất, tận dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ, tạo sự phát triển hài hòa giữa các vùng trong tỉnh.
Sự đồng bộ về hạ tầng và chính sách ưu đãi đầu tư cao, KCN này không chỉ là "miếng đất vàng" mà còn là động lực cốt lõi, khẳng định vị thế kinh tế của Gia Lai.
KCN Bình Nghi (xã Tây Sơn) với quy mô khoảng 106 ha trong giai đoạn đầu, KCN này cùng đóng vai trò là cầu nối kinh tế giữa vùng đồng bằng ven biển và khu vực Tây Nguyên.
KCN Bình Nghi tập trung thu hút các ngành nghề khai thác lợi thế địa phương, chủ yếu là chế biến nông, lâm sản (như gỗ dăm, tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi) và sản xuất vật liệu xây dựng.
KCN Nhơn Hội (cụ thể là Khu A) được mệnh danh là "mặt tiền" của nền công nghiệp Gia Lai khi nhờ vào vị trí chiến lược trên Bán đảo Phương Mai, trực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông).
Với quy mô gần 400 ha, KCN này sở hữu lợi thế hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ, cùng khả năng kết nối trực tiếp với Cảng biển Quy Nhơn – một trong những cảng quốc tế lớn của khu vực, biến KCN Nhơn Hội thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu.
Nhờ nằm trong Khu kinh tế nên được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ, KCN Nhơn Hội thu hút mạnh mẽ các dự án đa ngành và công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp sạch, dược liệu, và công nghiệp phụ trợ.
Hiện UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức khởi công dự án KCN Phù Mỹ đại diện cho tầm nhìn tương lai về tham vọng năng lượng xanh. KCN Phù Mỹ (xã Phù Mỹ Đông) có diện tích 820,93 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.
Có diện tích lớn và lợi thế ven biển, KCN Phù Mỹ đang được quy hoạch để trở thành trung tâm của công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng hiện đại. Bao gồm: hydrogen xanh, amoniac xanh, LNG...; công nghiệp chế tạo, sản xuất trong hệ sinh thái năng lượng tái tạo; lắp ráp và sản xuất ôtô; kho chứa sản phẩm dầu mỏ; công nghiệp phụ trợ ngành điện tử và dữ liệu...
Hiện Gia Lai đang mở cửa đón các dự án sản xuất Hydrogen/Amoniac xanh, pin năng lượng mặt trời, và các ngành luyện kim sử dụng công nghệ tiên tiến. Đây là một bước đi táo bạo, đón đầu xu hướng toàn cầu về phát triển bền vững và kinh tế xanh, đưa Gia Lai vào nhóm các tỉnh tiên phong về năng lượng mới.
