Cách tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử chủ xe cần biết

(VTC News) -

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước toàn quốc sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Cùng với đó, chủ xe có thể tra cứu thông tin về giấy chứng nhận trực tuyến thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bản giấy như trước.

Để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử, chủ phương tiện cần đăng nhập vào địa chỉ tra cứu: https://gcndangkiem.vr.org.vn.

Giao diện tra cứu thông tin chứng nhận đăng kiểm điện tử trên website. (Ảnh: Đăng kiểm Việt Nam)

Tiếp theo, nhập chính xác thông tin của phương tiện bao gồm: biển đăng ký và màu biển (VD: 29A01234T, trong đó màu biển: T - trắng; X - xanh; V- vàng); số khung (nhập 6 số cuối số khung); loại phương tiện (xe cơ giới/xe máy chuyên dùng). Sau đó, nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả cần tìm.

Giấy chứng nhận kiểm định điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên web để phục vụ cho việc kiểm tra, xác thực.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, trung tâm đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận kiểm định trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Theo Cục Đăng kiểm, việc triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử mang lại nhiều lợi ích như: tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của xe; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận; tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng giấy chứng nhận giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng…

Hiện nay dữ liệu cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng và thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Xây dựng chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Tuy nhiên dữ liệu này chưa đảm bảo việc cập nhật theo thời gian thực và được xác thực số. Việc áp dụng cấp giấy chứng nhận điện tử sẽ khắc phục được các nhược điểm trên, đảm bảo dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đáp ứng được tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.