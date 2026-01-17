Ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver ly hôn sau gần 6 năm đám cưới

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tóc Tiên vừa có bài chia sẻ về tình trạng hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver. Sau một thập kỷ đồng hành từ yêu đến cưới, cả hai xác nhận đã kết thúc mối quan hệ vợ chồng và trở về làm bạn bè, đồng nghiệp.

Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, quyết định này đã nhận được sự đồng thuận từ gia đình và những người liên quan. Nữ ca sĩ cho biết, sau một thời gian dài cùng nhau đối thoại thẳng thắn và tự soi chiếu bản thân, cả hai đã lựa chọn dừng lại trong sự hòa bình. Cô khẳng định đây là kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc, dựa trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, hoàn toàn không có sự tác động từ bên ngoài.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tóc Tiên dành những lời trân trọng nhất cho đối phương. Cô khẳng định 10 năm qua là "đoạn đời hạnh phúc và đáng trân trọng vô cùng".

"Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tóc Tiên xác nhận ly hôn.

Tóc Tiên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình hai bên và khán giả đã luôn ủng hộ. Đồng thời, cô cũng mong muốn các đơn vị truyền thông và công chúng tôn trọng khoảng không gian riêng tư, không lan truyền những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến danh dự của người trong cuộc.

Sau thông báo này, nữ ca sĩ xin phép không chia sẻ thêm về câu chuyện cá nhân để tập trung cho hành trình mới.

Năm 2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức đám cưới. Hôn lễ của cặp sao diễn ra riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Tóc Tiên sống trong căn biệt thự sang trọng, tiện nghi tại TP.HCM. Dù bận rộn, cặp đôi thường dành thời gian uống cà phê sáng, tập thể dục, nấu ăn hoặc chăm sóc nhà cửa cùng nhau.

Tuy nhiên khoảng giữa năm 2025, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước.

Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt.