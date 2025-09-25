Cà Mau: Di dời hơn 600 hộ dân sống khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(VTC News) -

Tỉnh Cà Mau có hơn 600 hộ hộ được bố trí tái định cư cho các đối tượng di dời ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12 tỷ đồng. Trong đó, các hộ sẽ được bố trí nền và kinh phí hỗ trợ di chuyển là 20 triệu đồng/hộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, sau hợp nhất, Sở đang tích cực phối hợp với các xã, phường ven biển thực hiện di dời những hộ dân sống trong khu vực rừng phòng hộ, ngoài đê biển, vùng có nguy cơ sạt lở, nước dâng cao… vào khu tái định cư ven biển, dân cư xen ghép.

Nhà hộ dân ven biển ở xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) luôn thấp thỏm trong tình trạng sạt lở.

Theo đó, Sở đang tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí tái định cư cho các đối tượng di dời thuộc phương án di dời giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu (cũ) của UBND các xã/phường: Hiệp Thành, Long Điền, Đông Hải và Vĩnh Hậu.

Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp tục theo dõi tiến độ sắp xếp, bố trí dân cư và tiến độ giải ngân theo 5 phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn các xã: Tân Thuận, Khánh Lâm, U Minh, Phú Tân, Tam Giang, Đá Bạc, Khánh Hưng, Sông Đốc (tỉnh Cà Mau).

Qua tổng hợp, số hộ được phê duyệt là 614 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12 tỷ đồng (trong đó có 612 hộ được bố trí nền và kinh phí hỗ trợ di chuyển là 20 triệu đồng/hộ và 2 hộ không bố trí nền mà chỉ hỗ trợ kinh phí di chuyển là 23 triệu đồng/hộ). Đến nay, đã có 225 hộ vào được bố trí, sắp xếp vào các khu tái định cư để xây dựng nhà ở.

Thời gian qua, tình trạng sạt lở bờ biển Đông của tỉnh Cà Mau khiến nhiều hộ dân phải mất nhà, mất đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, việc bố trí chỗ ở cho các đối tượng nói trên sẽ giúp cho các hộ ổn định cuộc sống, hạn chế bị ảnh hưởng bởi thiên tại, giảm áp lực lên rừng phòng hộ. Qua đó, cũng giúp người dân tập trung sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Công tác giảm nghèo bền vũng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là một phần nằm trong kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến sạt lở, sụt lún đất ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trên cơ sở phương án ứng phó với sạt lở, sụt lún đất theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, hướng dẫn chính quyền cấp xã (mới) rà soát, khoanh vùng khu vực sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; theo dõi diễn biến hiện trường, kịp thời ứng cứu, xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực xung yếu. Cùng đó là thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra, gia cố bờ bao, vận động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.