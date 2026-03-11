Bưu điện Việt Nam và DHL Express hợp tác trong chuyển phát nhanh quốc tế

(VTC News) -

Ngày 11/3 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty DHL Express (Bưu chính Đức) tổ chức lễ ký Gia hạn hợp đồng liên doanh nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển phát quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối logistics và thương mại xuyên biên giới.

Việc ký kết không chỉ tiếp nối mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trong nhiều năm qua mà còn mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai doanh nghiệp trong bối cảnh thương mại toàn cầu và thương mại điện tử xuyên biên giới đang phát triển mạnh mẽ. Việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia với tập đoàn chuyển phát hàng đầu quốc tế được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực dịch vụ chuyển phát và mở rộng mạng lưới vận chuyển của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao sự hợp tác giữa Vietnam Post và DHL. Theo Thứ trưởng, đây không chỉ đơn thuần là một buổi lễ mà còn là biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa hai đất nước và giữa hai tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, Bưu điện Việt Nam và DHL Express đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cùng hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ lần này mở ra một bước phát triển mới mang tính chiến lược hơn.

Ông John Pearson, Tổng Giám đốc DHL Express, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Deutsche Post AG, khẳng định: Sự hợp tác giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia và một nhà cung cấp logistics toàn cầu sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối của khách hàng tại Việt Nam với thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Vietnam Post và DHL Express sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ chuyển phát quốc tế cao cấp, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong vận hành logistics.

Việc ký kết gia hạn hợp đồng lần này được xem là nền tảng để Bưu điện Việt Nam và DHL Express tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường chuyển phát quốc tế và hỗ trợ hoạt động giao thương của doanh nghiệp Việt Nam.