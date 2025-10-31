Bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống đột quỵ tại Việt Nam

(VTC News) -

Đây là chương trình hợp tác đa bên, với mục tiêu cứu thêm nhiều sinh mạng, giảm bớt những bi kịch thầm lặng trong mỗi gia đình, quy tụ các đối tác chiến lược như Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Bayer Việt Nam, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và Báo Sức khỏe & Đời sống ở vai trò đối tác truyền thông.

Sự kiện khởi động Chương trình Hợp tác Chiến lược Quốc gia về Phòng và Quản lý Đột quỵ. (Ảnh: Thanh Bình)

Chung tay chặn “kẻ giết người thầm lặng” đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, đồng thời có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Việt Nam ghi nhận 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người của năm 2021, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - thuộc nhóm cao trong khu vực. Ngoài tổn thất nhân lực, căn bệnh còn tạo gánh nặng kinh tế - xã hội lớn, đòi hỏi chiến lược phòng ngừa và quản lý dài hạn.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Bộ Y tế khởi xướng Chương trình Hợp tác Chiến lược Quốc gia về Phòng và Quản lý Đột quỵ giai đoạn 2025-2035, đi cùng với Đề án Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Chương trình tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, tập trung ba trụ cột: Nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng năng lực đội ngũ y tế và ứng dụng công nghệ mới trong tầm soát, quản lý bệnh. Các hoạt động triển khai trên toàn quốc qua ba giai đoạn, nhằm phát hiện sớm nguy cơ, giảm tử vong, hạn chế di chứng do đột quỵ.

Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó có tim mạch và đột quỵ, đại diện Bayer Việt Nam, ông James Alexander – Giám đốc nhánh Dược phẩm cam kết hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn và khoa học cho chương trình hợp tác quốc gia này: “Chúng tôi xem đây là trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân Việt Nam tiếp cận các kiến thức và giải pháp dự phòng và quản lý đột quỵ hiệu quả, qua đó giảm thiểu đáng kể gánh nặng bệnh tật, nâng cao dịch vụ và tiếp cận y tế chất lượng cao tại Việt Nam, góp phần vào sứ mệnh toàn cầu của Bayer – Người người khỏe mạnh, Nhà nhà ấm no”.

Hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, phát huy chuyên môn và thế mạnh của các đối tác, ứng dụng tối ưu công nghệ mới trong chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Thanh Bình)

“Với hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu mong muốn góp phần thực hiện Nghị quyết 72 về đổi mới chăm sóc sức khỏe, bắt đầu từ nâng cao nhận thức, tầm soát sớm và quản lý nguy cơ tim mạch, đột quỵ”, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail - hệ thống Long Châu, cho biết.

Nhanh chóng hành động…

Chương trình khởi động đúng Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với loạt hoạt động ý nghĩa tại Hà Nội. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 người dân được tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí nhờ đội ngũ 50 bác sĩ và tình nguyện viên từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Chương trình còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích dữ liệu sàng lọc, xác định nhóm nguy cơ cao và đưa khuyến nghị cá nhân hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, khẳng định vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý bệnh không lây nhiễm.

ThS.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại sự kiện khởi động. (Ảnh: Thanh Bình)

ThS.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - nhấn mạnh: “Hội sẽ tiên phong ứng dụng công nghệ vào y tế dự phòng và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, truyền thông cùng người dân chung tay. Đột quỵ là gánh nặng xã hội - chỉ khi mọi người hành động, chúng ta mới giảm tử vong, hạn chế di chứng và cứu hàng nghìn sinh mạng mỗi năm”

Song song, Chương trình “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” thu hút đông đảo người dân và tình nguyện viên, lan tỏa thông điệp sống năng động, phòng ngừa đột quỵ. Tại các Trạm tiếp sức, chuyên viên y tế tư vấn dinh dưỡng, cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, nhấn mạnh tầm quan trọng duy trì thể lực để bảo vệ tim mạch.

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế (Bìa phải) và TS. Lê Thái Hà – Phó Cục trưởng Cục Phòng Bệnh, Bộ Y tế (thứ 3, từ phải sang) tham gia đạp xe “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. (Ảnh: Thanh Bình)

Bayer và Long Châu hợp tác nâng tầm chăm sóc sức khỏe

Trước đó, ngày 24/10, Bayer và Long Châu ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược, không chỉ tập trung trong lĩnh vực phòng ngừa đột quỵ mà còn mở rộng tới chăm sóc sức khỏe phụ nữ, quản lý bệnh mãn tính và chuyên sâu như tim mạch, ung thư đường tiêu hóa.

Kết hợp chuyên môn khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Bayer cùng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng của Long Châu, hai bên sẽ triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện, nâng cao năng lực đội ngũ dược sĩ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, giải pháp và dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng ngay tại cộng đồng.

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Bayer và Long Châu. (Ảnh: Thanh Bình)

Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ đánh dấu bước khởi đầu cho một chiến lược hợp tác toàn diện giữa Bộ Y tế, các tổ chức y tế, doanh nghiệp và truyền thông, thể hiện quyết tâm giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng sống và hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, không còn nỗi lo đột quỵ.

Từ những bước đi chiến lược này, Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ thống phòng chống và quản lý đột quỵ hiệu quả, đồng thời lan tỏa lối sống lành mạnh và nhận thức y tế dự phòng trong cộng đồng - hướng tới mục tiêu giảm tử vong, hạn chế tàn phế và nâng cao sức khỏe toàn dân.