Bùng nổ sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Du lịch hè Bình Định 2025

Bình Định là miền đất địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh hào khí Tây Sơn đất võ, nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa Chăm-pa huyền bí với 8 cụm tháp Chăm - bao gồm 14 tháp, cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Sở hữu vùng biển ngọc với hơn 130km bờ biển dài uốn lượn, những bãi tắm hoang sơ, quyến rũ như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô đã tạo cho Bình Định nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Năm 2024, Bình Định đón 9,2 triệu lượt khách với doanh thu đạt 25.500 tỷ đồng; xếp vị trí 8/30 tỉnh, thành phố về chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh. Thành phố Quy Nhơn tiếp tục được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” lần thứ 2.

Năm 2025, tỉnh Bình Định xác định rõ chiến lược phát triển du lịch mới với tầm nhìn dài hạn là lấy du lịch xanh, du lịch thân thiện và du lịch an toàn làm định hướng.

Cụ thể: Xây dựng hình ảnh du lịch với thông điệp “3K: Không nâng giá, ép giá; Không tranh giành, lôi kéo khách; Không ô nhiễm tiếng ồn và rác thải” và “3A: An toàn giao thông; An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn tính mạng và tài sản” để Bình Định hôm nay và Gia Lai ngày mai trở thành điểm đến hấp dẫn.

Lễ hội Du lịch hè Bình Định 2025 có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc và hấp dẫn sẽ được tổ chức như: Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Siêu mẫu thể hình thế giới năm 2025 với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ; Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025 quy tụ gần 12.000 vận động viên, trở thành địa phương thứ ba trong cả nước đạt mốc kỷ lục cùng với TP.HCM và Huế; Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ...