Bữa ăn tiện lợi, chuẩn vị nhà làm giữa mùa deadline chồng chất

(VTC News) -

Với "menu" món ăn phong phú, chỉ vài phút hâm nóng mà không cần rã đông đã có ngay những món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho những ngày quay cuồng với deadline.

Cuối năm, deadline leo cao còn năng lượng thì tụt dốc

Mùa cuối năm thường gắn liền với lễ hội, niềm vui và những khoảnh khắc sum họp, thế nhưng với nhiều người, đây lại là thời điểm căng thẳng nhất. Hàng loạt công việc cần chốt, dự án phải hoàn thành, KPI chờ "cán đích" khiến lịch làm việc dày đặc từ sáng đến tối. Thêm vào đó, vô số đầu việc không tên như dọn dẹp nhà cửa, mua sắm Tết, dự tiệc tất niên,... cũng làm sức lực dần cạn kiệt.

Giữa guồng quay hối hả ấy, bữa ăn – vốn là khoảng thời gian để nạp năng lượng và thư giãn lại trở thành thứ bị "tối giản" đầu tiên. Không ít người chọn bỏ bữa, gộp bữa hoặc ăn uống qua loa cho xong để tranh thủ quay lại với công việc.

Dù có thể tiết kiệm thời gian trước mắt nhưng về lâu dài thói quen này lại khiến cơ thể cạn kiệt năng lượng, tinh thần cũng trở nên mệt mỏi hơn, nhất là trong giai đoạn cần duy trì phong độ ổn định để "tăng tốc" về đích cuối năm.

Muốn ăn ngon, dinh dưỡng đúng cách nhưng lại không đúng cách

Hầu hết người trẻ đều ý thức rõ việc ăn uống vội vàng, qua loa không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn kéo theo hiệu suất làm việc đi xuống. Tuy nhiên, giữa nhịp sống cuối năm bận rộn, nhiều người đành chấp nhận "nhắm mắt cho qua" vì không tìm ra giải pháp phù hợp.

Ngọc Hân (26 tuổi, TP.HCM), hiện đang làm việc tại một sàn thương mại điện tử cho biết: "Nấu một bữa cơm chỉn chu, đủ chất dinh dưỡng cần thời gian nghĩ món, đi chợ, sơ chế, nấu nướng rồi dọn dẹp. Với dân văn phòng cuối năm bận tối mắt tối mũi như mình, dù muốn cũng khó mà làm được. Mình cũng thèm cơm nhà đủ đầy, nóng hổi chứ nhưng tan làm về không còn chút năng lượng nào để mà nấu nữa".

Đứng trước tình huống này, nhiều người vẫn luôn tìm kiếm một giải pháp nạp năng lượng để "chống đuối" ngày cuối năm. Đặc biệt, những bữa ăn tiện lợi, được chế biến sẵn nhưng vẫn giữ được tinh thần "cơm nhà" được người trẻ ưu tiên hơn cả.

"Một món ăn trước hết phải ngon đã, hương vị càng gần với cơm nhà càng khiến mình thấy thoải mái khi ăn, chứ không phải ăn cho qua bữa. Nếu món ăn vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiện lợi, chế biến nhanh gọn thì lại càng lý tưởng. Sau một ngày dài mệt mỏi, được thưởng thức bữa ăn mang cảm giác quen thuộc, ấm áp như bữa cơm gia đình thực sự giúp mình nạp lại năng lượng", Thuỳ Dương (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

TH true FOOD: Bữa ăn tiện lợi, chuẩn vị nhà làm cho ngày dài bận rộn

Trong mùa cao điểm cuối năm, bộ sản phẩm "Bữa Ăn Tiện Lợi, Chuẩn vị nhà làm" TH true FOOD được ví như một "trợ thủ đắc lực" cho những ai đang quay cuồng với công việc. Tập trung vào những món quen thuộc, gần gũi của mâm cơm Việt, TH true FOOD mong muốn mang hương vị cơm nhà đến với mỗi gia đình.

Bộ sản phẩm "Bữa Ăn Tiện Lợi, Chuẩn vị nhà làm" TH true FOOD sở hữu đa dạng món ngon gồm: Cá trắm kho riềng, Cá lóc kho tiêu, Thịt kho tàu, Thịt ba chỉ kho tiêu và Sườn xào chua ngọt. Với "menu" món ăn phong phú kể trên, người dùng dễ dàng đổi vị liên tục suốt tuần mà chẳng lo ngán.

Đặc biệt, các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, chọn lọc kỹ lưỡng, nấu chín hoàn toàn theo công thức truyền thống, phù hợp khẩu vị gia đình Việt. Không cần rã đông, chuẩn bị chỉ từ 5 phút là đã có ngay bữa ăn thơm ngon, dinh dưỡng với thịt ba chỉ kho tiêu thơm mềm, thấm vị; cá trắm thịt chắc, xương mềm, dậy mùi riềng hay sườn xào chua ngọt bắt vị, đưa cơm;...

Bộ sản phẩm "Bữa Ăn Tiện Lợi, Chuẩn vị nhà làm" TH true FOOD còn có quy trình chế biến khép kín và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo sức khỏe cho người dùng.

Đồng thời, sản phẩm áp dụng công nghệ cấp đông nhanh QF (Quick Freezing) để làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp (lên đến – 40°C). Nhờ đó món ăn giữ được trọn vị ngon và màu sắc tự nhiên như vừa nấu, hạn chế thất thoát nước khi rã đông và duy trì hàm lượng dinh dưỡng ở mức tối ưu.

Không chỉ là giải pháp nạp năng lượng nhanh gọn cho những ngày bận rộn, bộ sản phẩm chế biến sẵn TH true FOOD còn mang đến cảm giác an tâm khi người dùng dù không tốn nhiều thời gian cũng có thể ăn ngon và đảm bảo dinh dưỡng.

Một buổi tối về nhà muộn vẫn có bữa cơm nóng hổi, cả ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn được "sạc pin" bằng món ăn có vị nhà làm - đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ giúp mỗi người giữ được năng lượng ổn định để "bứt tốc" cuối năm.