BTV từng là ‘cô gái thời tiết’ nổi tiếng, giờ dẫn Thời sự 19h của VTV

(VTC News) -

BTV Ngọc Bích là một trong những người dẫn chương trình của bản tin Thời sự 19h. Trước khi đảm nhiệm vị trí quan trọng này, cô là gương mặt quen thuộc của khán giả qua loạt chương trình như Bản tin Thời tiết, Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay hay Cuộc sống thường ngày.

Phong cách dẫn nhẹ nhàng, dễ chịu và sự chỉn chu trong từng khung hình giúp Ngọc Bích trở thành một trong những nữ BTV được yêu mến nhất của VTV.

BTV Ngọc Bích dẫn dắt Bản tin Thời sự 19h.

Ngọc Bích sinh năm 1992, là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô bén duyên với truyền hình khi còn là sinh viên. Lần thử giọng đầu tiên ở phòng Thời tiết (nay là Trung tâm Thời tiết), cô bị loại từ “vòng gửi xe”. Không nản lòng, cô dành thời gian luyện tập, trau dồi và cuối cùng được nhận vào ê-kíp sản xuất Bản tin thời tiết.

Thời gian đầu, cô gặp nhiều khó khăn và áp lực trong công việc, chỉ cần nhận được một phản hồi trái chiều của người xem cũng khiến Ngọc Bích buồn. Có những lúc cũng chợt lóe lên suy nghĩ có thể mình không phù hợp với công việc này, nhưng rồi càng làm cô càng cảm thấy yêu nghề.

Năm 2013, Ngọc Bích gây chú ý khi tác nghiệp ở thời điểm trận bão lịch sử Haiyan đang hoành hành tại Hà Tĩnh. Hình ảnh nữ BTV trẻ dũng cảm tác nghiệp giữa tâm bão Haiyan tại Hà Tĩnh giúp cô được đông đảo khán giả biết đến. Từ đó, Ngọc Bích là gương mặt quen thuộc qua các bản tin: Bản tin thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày, Việt Nam hôm nay, các chương trình tọa đàm... Cô không chỉ được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng mà còn có lối dẫn dắt tự tin, chuyên nghiệp.

Năm 2013, nữ MC từng được khen ngợi hết lời khi tác nghiệp trong lúc cơn bão lịch sử Haiyan đổ bộ tại khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Đầu năm 2021, Ngọc Bích chính thức trở thành một trong những người dẫn của Bản tin Thời sự 19h - chương trình thời sự quan trọng và có sức nặng nhất của VTV. Chia sẻ về vai trò mới, cô nói việc dẫn Thời sự 19h đòi hỏi sự nghiêm túc, chỉn chu và độ chính xác tuyệt đối. Với cô, đây là áp lực nhưng cũng là thử thách để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong nghề.

Khi được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn bản tin Thời sự 19h – chương trình được xem là “trục chính” của VTV – Ngọc Bích thừa nhận đây là áp lực nhưng cũng là vinh dự lớn. Dù có hơn 10 năm kinh nghiệm ở nhiều vị trí và thể loại chương trình khác nhau, cô cho biết mỗi lần nhận nhiệm vụ mới, bản thân đều phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn.

Với Thời sự 19h, yêu cầu còn khắt khe hơn bởi đây là nơi truyền tải những thông tin chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng nhất trong ngày, đòi hỏi người dẫn phải tuyệt đối chính xác, nghiêm túc và chỉn chu. Theo Ngọc Bích, đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh, tố chất của bất kỳ BTV nào khi ngồi ở vị trí này.

Ngọc Bích gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng gu thời trang sành điệu, thanh lịch.

Song song với việc dẫn bản tin tại trường quay, Ngọc Bích còn là phóng viên mảng thiên tai và nông nghiệp. Cô thường xuyên có mặt tại các điểm nóng bão lũ, sạt lở. Làm phóng viên mang đến cho cô những trải nghiệm thực tế quý giá mà công việc trong trường quay không thể có.

Trái ngược hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài trên sóng, ngoài đời Ngọc Bích là tín đồ thời trang. Đi làm, cô chọn phong cách công sở thanh lịch; đi chơi, du lịch, cô lại chuộng những bộ trang phục gợi cảm, hiện đại. Khi tác nghiệp, nữ BTV ưu tiên sự gọn gàng với quần jeans và áo sơ mi để tiện di chuyển.

Để giữ hình ảnh tươi tắn trên sóng, Ngọc Bích duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập luyện nghiêm túc. Cô cố gắng ăn đủ chất, đúng bữa để không bị thiếu năng lượng hay thèm ăn dẫn đến tăng cân.