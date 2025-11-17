BTV Thời sự của VTV có bằng thạc sĩ ở Anh, từng thực tập ở Microsoft

(VTC News) -

BTV Tiến Anh là một trong những gương mặt quen thuộc trên chương trình Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Nam BTV không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh, mà còn có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.

BTV Tiến Anh tốt nghiệp trường THPT Chu Văn An. Sau đó anh theo học ở Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi sang Anh du học và hoàn thành chương trình thạc sĩ. Trở về Việt Nam, anh nộp đơn thực tập tại Microsoft - nơi mở ra cho anh công việc ổn định và nhiều triển vọng. Thế nhưng chính lời gợi ý của một người anh đang làm việc tại VTV khiến Tiến Anh bước vào lĩnh vực truyền hình.

Năm 2015, Tiến Anh thử sức ở VTV4, bắt đầu từ những công việc cơ bản như viết kịch bản, dựng hình, luyện giọng và trau dồi phong thái dẫn. Ban đầu chỉ là công việc tạm thời kéo dài 6 tháng, nhưng càng gắn bó, anh càng nhận ra niềm hứng thú với truyền hình. Dù tiếc nuối vì nền tảng kinh tế và cơ hội nghề nghiệp tại Microsoft, anh quyết định dừng lại để theo đuổi đam mê mới.

Nhắc về những ngày đầu bước chân vào nghề, BTV Tiến Anh từng chia sẻ đó là giai đoạn anh từng nhiều lần cảm thấy nản lòng. Anh khi ấy còn rất trẻ, lại chưa qua đào tạo chính quy về báo chí nên nghiệp vụ non nớt, kinh nghiệm gần như bằng không.

"Những người tôi tiếp xúc thì đều có tuổi, vốn sống dày dạn, nền tảng kiến thức thì vững chắc. Khi làm việc với họ, tôi không chỉ tìm hiểu về họ mà đồng thời phải củng cố kiến thức, nền tảng của chính mình. Nên thời gian đầu khi tiếp xúc với nghề báo của tôi rất vất vả. Tôi đã có chút khủng hoảng với chính mình", Tiến Anh kể.

Nhờ sự nỗ lực, tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng nhanh, anh nhanh chóng tạo được dấu ấn. Càng làm nghề, anh càng tự tin, chín chắn và quyết tâm gắn bó lâu dài với truyền hình. Từ Ban Truyền hình Đối ngoại, hai năm sau, Tiến Anh mạnh dạn chuyển sang Ban Thời sự – môi trường khắc nghiệt hơn với nhịp sản xuất bản tin hằng ngày.

Năm 2019, BTV Tiến Anh được giao nhiệm vụ dẫn bản tin Thời sự 19h, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc ghi điểm với phong thái nam tính, cuốn hút. Anh từng kể, khi nhận được thông báo, bản thân “lo lắng và hồi hộp cả ngày”, thậm chí còn gọi lại để xác nhận vì không tin đó là sự thật. Niềm tin của lãnh đạo đã trở thành động lực để anh chứng minh năng lực và khẳng định phong độ trên sóng.

Tháng 6/2025, BTV Tiến Anh chuyển sang vai trò phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của BTV Tiến Anh.

Tiến Anh kết hôn từ năm 2019 và có một cậu con trai kháu khỉnh. Anh lựa chọn lối sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Trên trang cá nhân, nam BTV chỉ thỉnh thoảng đăng những câu chuyện giản dị như khoe món ăn vợ nấu, kỷ niệm ngày cưới hay những khoảnh khắc gia đình ấm áp.