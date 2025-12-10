Bộ Y tế quản lý việc đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa

(VTC News) -

Với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, sáng 10/12.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Luật quy định, chương trình đào tạo cấp văn bằng bao gồm: Chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân; đào tạo trình độ thạc sĩ cấp bằng thạc sĩ hoặc tích hợp đại học và thạc sĩ, được cấp bằng tương ứng với trình độ đã hoàn thành; đào tạo trình độ tiến sĩ cấp bằng tiến sĩ hoặc tích hợp thạc sĩ và tiến sĩ, được cấp bằng tương ứng với trình độ đã hoàn thành.

Riêng chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

Báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc giao Bộ Y tế quản lý đào tạo chuyên sâu ngành y, nhằm đảm bảo các vấn đề về quy phạm cũng như chuyên môn.

Chính phủ cho rằng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú là những người có năng lực giỏi, đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng được tôn vinh và có đãi ngộ tương xứng.

Tuy nhiên, việc công nhận tương đương giữa văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ hiện không có cơ sở khoa học và không có tiền lệ quốc tế.

Thực tiễn tại các quốc gia cho thấy hệ thống giáo dục đều phân định rõ giữa đào tạo học vị (thạc sĩ, tiến sĩ) và đào tạo thực hành đặc thù. Các học vị thạc sĩ, tiến sĩ thuộc hệ thống đào tạo học thuật với chương trình, chuẩn đầu ra và quy định riêng; trong khi chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II được thừa nhận là đào tạo thực hành chuyên sâu, mang tính đặc thù của ngành y nhưng không thuộc hệ thống học vị sau đại học.

Ngành y hiện vẫn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thực hiện bổ nhiệm các chức danh học thuật như phó giáo sư, giáo sư theo đúng quy định chung hiện hành. Do đó, Chính phủ thống nhất "các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý".

Quy định này, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, nhằm tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý đào tạo sau đại học chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe.

Giữ lại đại học vùng, nâng cao hiệu quả quản trị bên trong

Liên quan đến quy định về cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học, Luật quy định cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: Trường đại học, trường đại học có tên gọi là học viện, đào tạo nhiều ngành ở các trình độ của giáo dục đại học; Đại học đào tạo đa ngành ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học; Đại học quốc gia, đại học vùng đào tạo đa lĩnh vực ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học, cũng thuộc hệ thống cơ sở giáo dục đại học.

Với quy định này, Quốc hội quyết định giữ lại đại học vùng thay vì đề xuất bỏ đại học vùng như một số ý kiến của đại biểu Quốc hội trong các phiên thảo luận.

Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) quy định, đại học vùng thực hiện sứ mạng, chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội, đất nước, nhân loại.

Đại học vùng cũng tập hợp nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của vùng; góp phần thực hiện chiến lược phát triển quốc gia.