Bộ VH-TT&DL cảm ơn các cơ quan báo chí tuyên truyền dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình vừa ký văn bản gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành trong công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan thành lập Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và đồng hành của báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời chuyển tải những thông tin hấp dẫn, giàu cảm xúc, phản ánh sinh động các sự kiện, hình ảnh đẹp của Lễ kỷ niệm và hoạt động liên quan.

Đóng góp của báo chí đã trở thành nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công chung của sự kiện đặc biệt này.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, do khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, khó tránh khỏi một số sơ suất ngoài ý muốn. Bộ VH-TT&DL mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí; đồng thời trân trọng đề nghị tiếp tục đóng góp ý kiến để Bộ cùng các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai hiệu quả hơn trong những sự kiện lớn sắp tới của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình gửi lời chúc các cơ quan báo chí ngày càng phát triển; chúc các lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.