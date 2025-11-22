Bộ trưởng Y tế: Tập trung ứng dụng kĩ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng KCB

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan biểu dương và đánh giá cao tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ qua từng thời kỳ, nỗ lực vươn lên dẫn dắt bệnh viện thành một hình mẫu cho các bệnh viện trong cả nước học tập.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được định hướng đảm nhận chức năng vùng để cung ứng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu cho người dân trong vùng; đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Nhân dân trong vùng.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cần tiên phong trong nâng cao công tác khám chữa bệnh (KCB), đẩy mạnh chuyển đổi số, bệnh án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ, phục vụ cho người dân; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cần khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ nhân viên y tế; thực hiện tốt công tác quản trị bệnh viện, chủ động hợp tác với các bệnh viện đầu ngành để tiếp nhận chuyển, giao kỹ thuật, mở rộng các lĩnh vực chuyên sâu có thế mạnh; thực hiện đúng các quy định, đảm bảo đầy đủ các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông mong muốn nhận được sự quan tâm của Bộ Y tế, các Bệnh viện tuyến Trung ương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trần Duy Đông - tặng bức trướng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác y tế với quan điểm đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, khẳng định năng lực, vị thế, vai trò của tỉnh Phú Thọ là trung tâm y tế của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng Bằng khen cho các nhà khoa học có nhiều đóng góp, thành tích cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Để từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện đảm nhận chức năng vùng của khu vực trung du miền núi phía Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường triển khai các dịch vụ kĩ thuật cao, chuyên sâu; tăng cường công tác đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, y đức, đáp ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ khám chữa bệnh; thúc đẩy xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực để từng bước giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị mới, các loại thiết bị y tế hiện đại hơn, chuyên sâu hơn; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành Y tế, nhất là trong quản lý hành chính bệnh viện, trong giải quyết các thủ tục về khám bệnh, chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế; Tiếp tục duy trì cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp", tạo môi trường khám bệnh, chữa bệnh thân thiện, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ cũng đã tặng 15 tấn Cloramin B cho Bộ y tế phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.