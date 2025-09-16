'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ qua đời

(VTC News) -

Theo tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 03h56 ngày 16/9/2025 (tức ngày 25 tháng 7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Trong giai đoạn từ tháng 6/1977 đến tháng 9/1983, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú. Từ tháng 10/1983 đến tháng 9/1986, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Giai đoạn tháng 10/1986 - 5/1988, ông Lê Huy Ngọ làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Trong giai đoạn tháng 6/1988-7/1991, Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 7/1991 đến tháng 10/1997, ông Lê Huy Ngọ giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Trong thời gian tháng 10/1997 - 6/2004, ông Lê Huy Ngọ làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX; đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ

Giai đoạn tháng 10/1997 - 6/2008, ông làm Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Với những đóng góp cho cách mạng, đất nước, ông Lê Huy Ngọ được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn hiện lên là một người giản dị, gần gũi, cẩn trọng và hết lòng vì công việc.

Đặc biệt với nông dân, hình ảnh một Bộ trưởng quần xắn cao, chân lấm tay bùn, lăn xả cùng dân giữa thiên tai đã để lại ấn tượng sâu đậm. Vì thế, ông thường được nhớ đến với biệt danh là "Bộ trưởng của nông dân".

Ông Ngọ cũng được người dân trìu mến gọi là “Bộ trưởng bão lụt” vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng. Rất nhiều lần ông không ngại xông pha vùng bão lũ, lội ruộng cùng dân, đứng giữa dòng nước chảy xiết để chỉ huy, động viên, và quan trọng hơn để tận mắt chứng kiến nỗi nhọc nhằn của bà con.

Lễ viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ lúc 9h đến 11h ngày 18/9/2025, Lễ truy điệu từ 11h đến 11h30 cùng ngày tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. An táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.