Bộ sưu tập tiện ích đặc quyền định hình chuẩn sống hạng sang tại Vịnh Xanh

(VTC News) -

Bộ ba “đảo đặc quyền” nội khu Vịnh Xanh

Tại Vịnh Xanh, hệ tiện ích nội khu không được phát triển theo tư duy đại trà, mà được quy hoạch thành những không gian sống “đo ni đóng giày” cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Bộ ba “đảo tiện ích đặc quyền” được kiến tạo như những ốc đảo biệt lập, cân bằng giữa tiện nghi hiện đại, tính riêng tư và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong đó, đảo hồ bơi Caribbean mang hơi thở nghỉ dưỡng Địa Trung Hải giữa miền xanh. Không gian được tổ chức theo chuẩn resort 5 sao thu nhỏ, với bố cục hài hòa giữa mặt nước trong xanh và cảnh quan nhiệt đới bao quanh. Mỗi buổi chiều tại đây trở thành khoảng lặng thư thái để cư dân thả lỏng cơ thể, tái tạo năng lượng và tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay trong đời sống thường nhật.

Sau những phút giây thư thái bên mặt nước, đảo gym tiếp nối trải nghiệm sống thượng lưu bằng vận động thể chất giữa thiên nhiên. Đảo gym được quy hoạch giữa thảm xanh, đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, thay thế cảm giác khép kín của những phòng tập truyền thống. Hệ thống thiết bị hiện đại được bố trí tinh tế, mang đến chuỗi vận động cân bằng, giúp cư dân duy trì nguồn năng lượng tích cực và thể chất bền bỉ cho cuộc sống.

Cư dân Vịnh Xanh được thụ hưởng môi trường sống riêng tư, an toàn cùng hệ sinh thái tiện ích đặc quyền được đầu tư đồng bộ.

Hoàn thiện bộ ba tiện ích đặc quyền là đảo BBQ VIP dành cho những kết nối mang tính riêng tư và chọn lọc. Được quy hoạch tại các vị trí thoáng đãng với tầm nhìn đẹp, khu BBQ trang bị đầy đủ hệ thống bếp nướng tiện nghi, sẵn sàng cho những buổi sum họp gia đình, tiệc ngoài trời hay các cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng cư dân cùng chuẩn sống.

Bên cạnh đó, nội khu Vịnh Xanh còn được bổ sung chuỗi tiện ích tinh tế như vườn Yoga nhiệt đới, vườn cờ thư giãn, vườn xích đu giữa mảng xanh, khu vui chơi trẻ em vận động liên hoàn với chủ đề cướp biển... Mỗi không gian được thiết kế như một điểm chạm cảm xúc, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và kết nối của các thế hệ cư dân.

Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp được thiết kế đồng bộ, Vịnh Xanh mở ra một không gian sống biệt lập, riêng tư và an toàn cho cộng đồng cư dân tinh tuyển.

Chuỗi tiện ích nội khu Vịnh Xanh đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Hệ sinh thái “all-in-one” đồ sộ nhất Việt Nam của Ocean City

Bên cạnh chuỗi tiện ích đặc quyền nội khu được đầu tư chọn lọc, cư dân Vịnh Xanh còn thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ all-in-one “họ Vin”, vốn đã được khẳng định như bảo chứng cho chất lượng sống cao cấp tại Việt Nam.

Ở phương diện giáo dục, Vịnh Xanh được bao quanh bởi hệ thống trường học danh tiếng từ Vinschool, Brighton College Vietnam, Dewey School đến Đại học VinUni, hình thành một lộ trình học tập xuyên suốt cho cư dân nhí. Việc học không còn gắn với áp lực di chuyển mỗi ngày hay phải du học xa gia đình khi các cư dân nhí có thể thong dong đến trường, tận hưởng chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế trong không gian xanh mát, an toàn ngay kế bên nhà.

Quan trọng hơn, đây là hệ sinh thái giáo dục khai phóng, nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và kỹ năng sống cho các công dân toàn cầu giữa một cộng đồng văn minh, tri thức.

Hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế Vinschool giúp trẻ phát triển toàn diện cả kiến thức học thuật và kỹ năng sống trong kỷ nguyên hội nhập.

Song hành cùng giáo dục là hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện được đầu tư bài bản với 2 bệnh viện Vinmec, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu y tế chất lượng cao, mang đến sự an tâm trọn vẹn cho cư dân.

Nâng tầm trải nghiệm sống hiện đại tại Vịnh Xanh là không gian mua sắm và giải trí thời thượng với sự hiện diện của 2 TTTM Vincom Mega Mall và vũ trụ giải trí Grand World. Tại đây, nhịp sống đương đại được dẫn dắt bởi hệ sinh thái hàng trăm thương hiệu quốc tế, từ thời trang, mỹ phẩm cao cấp đến ẩm thực, rạp chiếu phim và các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn. Mọi nhu cầu tận hưởng, từ những buổi mua sắm cuối tuần đến những bữa tối chuẩn vị năm châu, đều được đáp ứng trọn vẹn trong bán kính di chuyển ngắn.

Bên cạnh đó, cư dân Vịnh Xanh còn dễ dàng tiếp cận các “thiên đường biển” như Crystal Lagoon, VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park. Tại đây, khái niệm nghỉ dưỡng không còn gói gọn trong những kỳ nghỉ ngắn ngày, mà trở thành đặc quyền hiện hữu suốt 365 ngày trong năm. Cát trắng, làn nước xanh ngọc và không gian nhiệt đới được tái hiện sống động, mang đến trải nghiệm “mở cửa thấy biển” hiếm có, giúp cư dân tận hưởng sự thư thái trọn vẹn ngay giữa nhịp sống đô thị.

Khi từng tiện ích đều được đầu tư như một phần của chuẩn mực sống hạng sang, Vịnh Xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn kiến tạo giá trị dài hạn, tương xứng với kỳ vọng của những chủ nhân tìm kiếm một không gian an cư mang dấu ấn cá nhân và giá trị truyền đời.