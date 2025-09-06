Bộ GD&ĐT phân quyền cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ cho địa phương

(VTC News) -

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Thông tư 16/2025/TT-BGDĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do Bộ ban hành mới đây, có hiệu lực từ ngày 12/10.

Cụ thể, thông tư số 16/2025 nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định của Chính phủ; công bố công khai và cập nhật trên trang thông tin điện tử danh sách các đơn vị được phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn.

Từ 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp phê duyệt hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài thay vì Bộ GD&ĐT như trước. (Ảnh minh hoạ)

Bộ GD&ĐT khẳng định chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, mà là một dạng văn bản xác nhận kết quả do cơ quan, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp.

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được công nhận hợp pháp ở nước sở tại khi được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ; hoặc được sử dụng để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập, công nhận đạt chuẩn đầu vào, đầu ra trong chương trình đào tạo đối với sinh viên quốc tế tại nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức.

Hiện tại, Việt Nam có nhiều chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cấp phép tổ chức thi (tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức...). Với tiếng Anh, các chứng chỉ phổ biến nhất gồm có IELTS, TOEFL, TOEIC.

Các chứng chỉ này được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, cũng như quy đổi tương đương sang điểm thi tiếng Anh để xét tuyển vào đại học. Nhiều trường đại học cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế xét tuyển đầu vào hoặc đầu ra.