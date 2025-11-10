Blanca City: Tọa độ đầu tư vàng khi TP.HCM hướng tới tầm vóc siêu đô thị quốc tế

(VTC News) -

TP.HCM sau sáp nhập bước vào giai đoạn bứt phá toàn diện, được nhiều chuyên gia ví như “phiên bản Thượng Hải” tương lai của Đông Nam Á, nơi kinh tế, hạ tầng và bất động sản đồng thời vươn mình. Trong bối cảnh đó, làn sóng đầu tư sở hữu căn hộ tại cửa ngõ biển TP.HCM, thuộc những đại đô thị quy mô như Blanca City (Vũng Tàu) chính là bước đi chiến lược của giới đầu tư tinh anh.

Đô thị biển “all in one” đón đầu giấc mơ “hóa rồng”

"Tôi có hy vọng rất lớn, TP.HCM mới sẽ là một Singapore hoặc Thượng Hải của Việt Nam", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng nhận định như vậy tại buổi tọa đàm có chủ đề "50 năm thống nhất - Khát vọng vươn mình" vào tháng 5/2025.

Sở hữu căn hộ tại Blanca City là bước đi chiến lược của nhà đầu tư tiên phong.

Dù quy mô kinh tế còn khoảng cách khá xa, nhưng trong nhóm các siêu đô thị châu Á, TP.HCM mới có sự tương đồng nhất với Thượng Hải về diện tích cùng vị trí địa lý chiến lược, lợi thế ven biển và nội lực từ những dòng sông.

Nếu Thượng Hải từng viết nên kỳ tích “hóa rồng” nhờ quy hoạch táo bạo và cú hích hạ tầng, thì TP.HCM sau sáp nhập đang hướng tới hành trình đó, đặc biệt nhờ vào mảnh ghép đáng giá mang tên Vũng Tàu (cũ). Việc sắp sửa đưa vào vận hành cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và chuỗi hạ tầng kết nối du lịch – đô thị đang khiến vùng kinh tế này trở thành “động lực mới” của cả miền Nam.

Nói về bất động sản, theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thị trường phía Nam đang hội tụ một loạt yếu tố ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ để hút dòng vốn mới. “Đặc biệt, các khu vực ven đô hoặc giáp ranh, ven biển có địa thế thuận lợi và đang trên đà hưởng lợi từ các tuyến giao thông lớn”, TS Cấn Văn Lực nhận định.

Blanca City định hình chuẩn mới cho mô hình đô thị biển “all in one” tại Việt Nam.

Trong bức tranh đó, Blanca City, đô thị biển quy mô 96,6 ha do Sun Group kiến tạo tại trung tâm Bãi Sau (Vũng Tàu) xuất hiện như biểu tượng của phong cách sống, nghỉ dưỡng và đầu tư ven biển. Dự án nổi bật với vị trí đắc địa trên mặt đường 3/2 và sở hữu tổ hợp giải trí nước Sun World ngay trong nội khu. Cùng với hệ sinh thái tiện ích và 8 công viên cảnh quan khác, Blanca City không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến an cư - giải trí - thương mại hàng đầu khu vực, mà còn định hình chuẩn mực mới cho mô hình đô thị biển “all in one” tại Việt Nam.

Nhờ đó việc đầu tư sở hữu căn hộ thuộc tổ hợp Blanca City được đánh giá là “nước cờ” tiên phong mang đến lợi ích kép, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản của TP.HCM với định hướng trở thành “siêu đô thị quốc tế” tầm cỡ châu Á, đồng thời kích hoạt cỗ máy kinh doanh du lịch tại điểm đến hàng đầu miền Nam.

Tháp Blanca 6-7 và những căn hộ được săn đón bậc nhất thị trường

Nổi bật về diện mạo và khác biệt trong vận hành, bộ đôi tháp cao tầng Blanca 6-7 được xem là biểu tượng vươn tầm quốc tế của Blanca City. Từ thiết kế mô phỏng hình tượng những “cánh buồm vươn ra biển lớn” bởi Aedas tới tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất do Ong&Ong (Singapore) thực hiện, các tòa tháp Blanca mang đến sự an tâm và giá trị riêng biệt cho nhà đầu tư. Sở hữu vị trí đắc địa, chủ nhân căn hộ Blanca 6-7 còn có đặc quyền “tầm nhìn song hải”, có thể ngắm bình minh bên biển Bãi Sau và hoàng hôn trên mũi Nghinh Phong trong cùng một khung cửa, khẳng định trải nghiệm độc bản mà hiếm dự án nào có được.

Bộ đôi tháp Blanca 6-7 sở hữu “tầm nhìn song hải” hướng biển Bãi Sau và mũi Nghinh Phong.

Không chỉ là nơi an cư và nghỉ dưỡng, Blanca 6-7 còn được xem là “cỗ máy tạo dòng tiền” khi được vận hành bởi đơn vị quốc tế. Nhờ hệ thống đặt phòng toàn cầu, kênh phân phối chuyên nghiệp và cộng đồng hội viên rộng lớn, chủ sở hữu căn hộ có thể an tâm về công suất cho thuê và hiệu quả khai thác, mang đến dòng tiền thụ động bền vững. Đây chính là yếu tố làm nên sức hút của Blanca 6-7 trong mắt giới đầu tư đang tìm kiếm tài sản vừa có giá trị tích lũy, vừa có khả năng sinh lời ổn định.

“Blanca City nổi lên như lựa chọn vàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Đầu tư khai thác cũng dễ thắng khi du lịch Vũng Tàu tăng trưởng ổn định, lại sắp đón cú hích mạnh từ sân bay Long Thành, loạt cao tốc và kế hoạch xây cầu vượt biển Cần Giờ”, đại diện một sàn phân phối bất động sản tại Vũng Tàu nhận định.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore)

Dòng tiền chảy về vùng đất hội tụ giá trị tăng trưởng dài hạn

Thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét: nhà đầu tư ngày nay có xu hướng tìm đến các sản phẩm vừa có giá trị khai thác thực, vừa đảm bảo tầm nhìn tăng giá. Với Blanca City và căn hộ Blanca 6-7, giá trị ấy được bảo chứng bởi ba yếu tố then chốt.

Thứ nhất, thời điểm “vàng” để sở hữu khi nằm ở vùng giá dễ chịu so với các đô thị du lịch nổi tiếng khác. Khi hạ tầng hoàn thiện, biên độ tăng giá sẽ mở rộng, đặc biệt tại những dự án có quy mô và thương hiệu mạnh như Blanca City.

Thứ hai, mô hình vận hành chuyên nghiệp. Việc hợp tác với thương hiệu quốc tế giúp chủ sở hữu tránh được gánh nặng tự khai thác, đồng thời đảm bảo dịch vụ chuẩn và tỷ lệ lấp đầy cao.

Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, khẳng định giá trị bền vững theo thời gian.

Thứ ba, tính khan hiếm của sản phẩm. Quỹ đất ven biển trung tâm Vũng Tàu được quy hoạch từ sớm, nay trở thành địa phận TP.HCM. Những căn hộ có tầm nhìn trực diện biển, nằm trong đại đô thị sẽ ngày càng trở nên khan hiếm và luôn được săn đón.

Sở hữu căn hộ Blanca 6-7 tại thời điểm này không chỉ là “mua nhà” hay “mua tầm nhìn biển”, mà là đặt niềm tin vào một siêu đô thị tương lai. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng, khi TP.HCM vươn mình và “hóa rồng” thực sự, Blanca City sẽ trở thành “kho báu” nghỉ dưỡng – đầu tư của toàn vùng Đông Nam Bộ.