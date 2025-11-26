Black Friday 2025: MediaMart 'Giảm thật 2 lần - Quà khủng gấp đôi'

(VTC News) -

Tháng 11/2025 – Black Friday - Mùa mua sắm lớn nhất trong năm đang nóng lên từng ngày, Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart chính thức phát động chiến dịch “Giảm thật 2 lần – Quà khủng gấp đôi” trên toàn hệ thống siêu thị, website và các kênh online.

Không chỉ là đại tiệc khuyến mãi, đây còn là lời cam kết từ MediaMart: Giá thật – quà thật – dịch vụ thật, mang đến trải nghiệm mua sắm an tâm, hiệu quả và minh bạch cho mọi khách hàng.

MediaMart chính thức khởi động đại tiệc mua sắm Black Friday 2025 toàn quốc.

Giảm thật - Quà thật - Dịch vụ thật

Black Friday của MediaMart được chia làm 3 giai đoạn khuyến mãi nối tiếp nhau, tạo thành chuỗi kích cầu liên tục từ ngày 20/11 đến 5/12:

Giai đoạn 1: Tuần lễ đen tối – Giá vô đối (20–27/11) Flash Sale mỗi ngày áp dụng cho hàng ngàn sản phẩm điện máy, gia dụng, công nghệ với mức giảm giá lên tới 70%.

Trong đó, nhiều Deal giá sốc được Khách hàng săn đón như: Smart TV 55” giảm ngay 8 triệu giá rẻ vô đối 6.990.000 đồng; Máy giặt lồng ngang 9.5kg giảm thêm 4 triệu giá chỉ còn 4.990.000 đồng; Tủ lạnh 2 cửa Inverter giá Black Friday chỉ 4.390.000 đồng

Giai đoạn 2: Cao điểm 03 ngày đen tối – Rẻ vô đối (28–30/11): Giai đoạn siêu khuyến mãi với chính sách giảm giá lần 2, cộng dồn ưu đãi khi mua combo, đổi cũ lấy mới giảm thêm 2 triệu. Đây là cơ hội lên đời TV to giá TV nhỏ: Smart TV 55’’ giá cao điểm 6.490.000đ; Tủ lạnh 4 cửa chỉ từ 9,4 triệu, Máy giặt lồng ngang rẻ như lồng đứng…

Giai đoạn 3: Chốt deal cuối – Quà kép nhân đôi (1–5/12): Trong giai đoạn cuối của mùa Black Friday, MediaMart tập trung tri ân khách hàng bằng loạt ưu đãi bổ sung. Hàng loạt voucher giảm giá sẽ được gửi tặng tới khách hàng, áp dụng cho các sản phẩm bán chạy nhất trong mùa Black Friday 2025 như TV, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, thiết bị gia dụng… giúp người tiêu dùng tiếp tục sở hữu những mặt hàng yêu thích với mức giá tối ưu.

Một số sản phẩm giảm sốc 03 NGÀY CAO ĐIỂM Black Friday 2025 tại MediaMart.

Không chỉ đầu tư mạnh vào giá thật, quà thật, MediaMart còn chú trọng vào dịch vụ hậu mãi. Chính sách miễn phí giao hàng và lắp đặt trong vòng 4 giờ, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp 0% lãi suất tiếp tục được duy trì.

Khách hàng nói gì về giảm thật tại MediaMart

Khác với hình ảnh chen lấn mua hàng giảm giá như các mùa Black Friday trước, năm nay, phần lớn người tiêu dùng có xu hướng “săn deal” có chủ đích, ưu tiên những hệ thống minh bạch thông tin sản phẩm, niêm yết giá rõ ràng và có chính sách cộng dồn ưu đãi.

Tại một số siêu thị điện máy MediaMart ở Hà Nội, lượng khách tăng đáng kể từ cuối tuần qua. Khu vực trưng bày TV, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Nhiều khách sử dụng điện thoại quét mã QR trên từng sản phẩm để kiểm tra giá gốc – giá khuyến mại – quà tặng đi kèm, rồi mới quyết định mua.

Các khu vực TV, tủ lạnh, máy giặt luôn đông khách hàng mua sắm dịp Black Friday.

“Tôi từng nghi ngờ các chương trình Black Friday vì nhiều nơi giảm ảo – giá nâng rồi giảm. Nhưng năm ngoái tôi mua TV Samsung 65 inch tại MediaMart, giá niêm yết đúng như quảng cáo, lại được tặng thêm Soundbar. Năm nay tôi quay lại vì MediaMart công khai nguồn giá gốc và giảm trực tiếp trên hóa đơn, cảm giác rất yên tâm” - một trong những khách hàng trung thành của MediaMart, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ.

TV là mặt hàng giảm sâu được săn sale nhiều nhất dịp Black Friday.

Theo kết quả khảo sát nội bộ thực hiện với hơn 500 khách hàng tham gia Flash Sale tháng 11/2024, có đến 87% người tiêu dùng khẳng định chương trình Black Friday tại MediaMart là “giảm thật” và “đúng như quảng cáo”. Đáng chú ý, 92% cho biết sẽ quay lại mua sắm trong mùa Black Friday 2025 nếu ưu đãi tiếp tục duy trì chất lượng và mức giá minh bạch như hiện tại.

Khách hàng dễ dàng kiểm tra và đối chiếu giá bằng mã QR trên từng sản phẩm.

Đại diện hệ thống, ông Vương Tuấn Anh – Giám đốc Kinh doanh MediaMart, cho biết: “Chúng tôi chủ trương ‘bán hàng bằng sự thật’. Toàn bộ các chương trình khuyến mãi đều được niêm yết công khai trên hệ thống website và tại siêu thị. Mỗi sản phẩm đều được gắn mã QR để khách hàng có thể truy xuất giá gốc và kiểm tra khuyến mãi nhanh chóng ngay tại quầy kệ. Đây không chỉ là chiến lược kích cầu, mà còn là sự đầu tư lâu dài vào niềm tin khách hàng đối với thương hiệu.”

Hệ thống bán lẻ chủ động nguồn hàng, người tiêu dùng hưởng lợi

Khác với một số chương trình khuyến mãi trên thị trường đang gây tranh cãi vì giảm giá “trên giấy” nhưng số lượng hàng hóa thực tế rất hạn chế, tại MediaMart, toàn bộ ưu đãi đều được chuẩn bị bài bản với hàng hóa đầy đủ, niêm yết công khai và sẵn sàng phục vụ tại chỗ.

Theo ghi nhận từ hệ thống, tất cả các ngành hàng trọng điểm như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc không khí, nồi chiên không dầu… đều được sẵn sàng số lượng lớn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong giai đoạn cao điểm từ 20/11 đến 5/12.

Tất cả sản phẩm đều được trưng bày kèm giá công khai, sẵn hàng – không lo hết sớm.

Sự chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa không chỉ giúp MediaMart giữ vững cam kết “giảm thật – quà thật”, mà còn hạn chế tối đa tình trạng hết hàng sớm, giúp khách hàng yên tâm mua sắm xuyên suốt mùa khuyến mãi.

Săn sale thông minh – bí quyết chọn đúng khuyến mãi thật

Với hàng ngàn ưu đãi tung ra mỗi ngày trong dịp Black Friday, các chuyên gia bán lẻ khuyến nghị người tiêu dùng nên chủ động và tỉnh táo khi mua sắm để tránh “giảm giá ảo” hoặc bỏ lỡ cơ hội tốt.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị điện máy MediaMart

Theo đó, ba nguyên tắc “săn deal thông minh” được đề xuất gồm:

So sánh giá gốc – giá khuyến mại qua mã QR, website chính thống hoặc nền tảng đối chiếu đáng tin cậy.

Ưu tiên mua sớm trong các khung giờ Flash Sale để có nhiều lựa chọn và không bị hết mã ưu đãi giới hạn.

Chọn hệ thống có chính sách rõ ràng về đổi trả, bảo hành, hậu mãi, đặc biệt là giao hàng nhanh, lắp đặt kịp thời và minh bạch thông tin sản phẩm

Khách hàng có thể truy cập website chính thức của MediaMart tại https://mediamart.vn hoặc tới trực tiếp các siêu thị gần nhất để tra cứu ưu đãi, đặt trước và nhận hỗ trợ tư vấn.