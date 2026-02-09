Biệt thự khoáng nóng: Xu hướng 'dịch chuyển tài sản' của giới giàu Việt Nam

(VTC News) -

Từ lướt sóng sang tích sản vì sức khỏe

Thị trường bất động sản những năm gần đây chứng kiến một nghịch lý thú vị: Trong khi đất nền hay căn hộ nội đô có dấu hiệu chững lại, dòng bất động sản chăm sóc sức khỏe lại âm thầm lên ngôi. Lý giải cho xu hướng này không chỉ nằm ở bài toán lợi nhuận, mà ở sự thay đổi sâu sắc trong tư duy sở hữu.

Ông Trần Hải Quân (50 tuổi, nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội) chia sẻ góc nhìn thực tế: "Trước đây tôi mua bất động sản nghỉ dưỡng chủ yếu nhìn vào cam kết lợi nhuận 10-12%. Nhưng sau đại dịch và khi cha mẹ ngày càng lớn tuổi, tôi nhận ra mình cần một ngôi nhà đúng nghĩa hơn chứ không chỉ là một cỗ máy in tiền. Tôi tìm kiếm một nơi mà cuối tuần cả nhà về chơi, nhưng 5-10 năm nữa, đó có thể là nơi tôi và bà xã về ở hẳn, hoặc đón bố mẹ sang an dưỡng. Một biệt thự đẹp nhưng thiếu y tế tại chỗ thì chỉ để nghỉ dưỡng cuối tuần, còn nơi có cả hệ thống bác sĩ, dịch vụ chăm sóc và trị liệu thì tôi yên tâm định cư trọn đời”.

Đây cũng là xu hướng "dịch chuyển tài sản" mà thị trường đang ghi nhận. Nhiều gia đình sẵn sàng cho thuê nhà phố tại trung tâm ngột ngạt để lấy dòng tiền đó thuê hoặc mua các biệt thự ven đô có môi trường trong lành.

Đồng tình với xu hướng của nhà đầu tư, GS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng - nhận định rằng giá trị cốt lõi của bất động sản trị liệu nằm ở khả năng giúp gia đình chủ động trước rủi ro sức khỏe.

GS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) (giữa).

Sự khác biệt lớn nhất của các mô hình như Tokyo Retreat (tại Thanh Thủy, Phú Thọ của Tập đoàn Onsen Fuji) so với viện dưỡng lão truyền thống là tính kết nối và mở. Cư dân không bị cô lập trong bốn bức tường mà vẫn sống trong một cộng đồng với hệ thống tiện ích toàn diện, cao cấp đã đi vào vận hành. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài thư thái đó là một hệ thống "lá chắn" y tế vững chắc.

"Đối với người lớn tuổi, tiêu chí tích hợp y tế phải đặt lên trên vị trí hay diện tích. Một không gian sống lý tưởng là nơi các chỉ số sinh tồn được giám sát 24/7 qua thiết bị đeo tay, nơi có thực đơn dinh dưỡng may đo theo bệnh lý và quan trọng nhất là khả năng cấp cứu kịp thời khi đột quỵ hay biến cố xảy ra" - GS.TS Nguyễn Huy Nga phân tích.

Mô hình "làng trị liệu" chuẩn Nhật giữa miền đất Tổ

Theo tìm hiểu, Tokyo Retreat sở hữu vị trí ngay trên lõi mạch khoáng nóng Thanh Thủy, các biệt thự tại đây không chỉ đơn thuần có bể bơi, từng căn biệt thự (đơn lập, song lập, tứ lập, VIP) đều được dẫn nguồn khoáng nóng chứa tinh chất Radon quý hiếm - "thần dược" tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị xương khớp và tuần hoàn. Chủ nhân có thể tận hưởng đặc quyền tắm khoáng, xông hơi và trị liệu tại gia mỗi ngày như một liệu trình y khoa chứ không chỉ là giải trí.

Điểm "chốt hạ" khiến nhiều nhà đầu tư xuống tiền chính là sự hiện diện của Thera Healthcare Center - phân khu viện dưỡng lão cao cấp hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa của Đức.

Khác với việc thuê y tá về nhà, tại đây cư dân được chăm sóc theo quy trình chuẩn Đức với hệ thống giường y tế thông minh, sàn sưởi ổn định thân nhiệt và chế độ chăm sóc 1:1 cả ngày lẫn đêm. Mô hình này cho phép sự linh hoạt tuyệt đối: Ở giai đoạn sức khỏe ổn định, cư dân cao tuổi được chăm sóc trị liệu tự nhiên ngay tại nhà, khi sức khỏe gặp vấn đề, họ sẽ được chuyển sang chế độ chăm sóc chuyên sâu ngay trong nội khu mà không phải rời xa con cháu hay môi trường quen thuộc.

Toàn cảnh không gian dự án Tokyo Retreat tại Thanh Thủy, Phú Thọ.

Để biến biệt thự khoáng nóng thành "ngôi nhà thứ hai để ở thật", chủ đầu tư Onsen Fuji đã tung ra chính sách bán hàng mới (áp dụng từ 10/1/2026) giải quyết triệt để nỗi lo vận hành và dòng tiền cho gia chủ.

Với những nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng khai thác du lịch của mạch khoáng nóng Thanh Thủy, phương án chia sẻ lợi nhuận là lựa chọn tối ưu. Khách hàng nhận tới 50-80% lợi nhuận từ việc kinh doanh đi kèm quyền lợi trải nghiệm nghỉ dưỡng và sử dụng dịch vụ miễn phí tương ứng với từng chương trình. Chương trình của Onsen Fuji cam kết thuê lại biệt thự, đảm bảo thu nhập ổn định trong tối thiểu 10 năm với mức giá ấn định sẵn, dao động 40 - 70 triệu đồng/tháng.

Biệt thự khoáng nóng tại Tokyo Retreat là tài sản tích lũy.

Theo các chuyên gia, biệt thự khoáng nóng tại Tokyo Retreat đang xác lập một vị thế mới: Không chỉ là tài sản tích lũy hay kênh trú ẩn dòng tiền, nó là sự chuẩn bị nghiêm túc cho chặng đường an dưỡng của đời người. Đầu tư vào đây là đầu tư cho một "bảo hiểm sức khỏe" trọn gói, nơi tài sản vật chất song hành cùng sự an tâm tuyệt đối về tinh thần và thể chất cho cả gia đình đa thế hệ.