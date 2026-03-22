Biển người phủ kín bờ hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026

Ngày 22/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục, 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Dự lễ khai mạc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam cùng hơn 17.000 người bao gồm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đây cũng là dịp chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhắc lại Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện sức khỏe đối với mỗi người dân và sự phát triển của đất nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân với mục tiêu “Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao thể chất, bản lĩnh, ý chí chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ.
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Theo UBND TP Hà Nội, hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2026, toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn đã tổ chức hoạt động tại cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hà Nội tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2026.
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và người dân tham gia Ngày chạy Olympic 2026 "Vì sức khoẻ toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc".
Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hà Nội trên đường chạy.
Không khí sôi nổi tại Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 ở Hà Nội.
Nụ cười rạng rỡ của người dân Thủ đô trên đường chạy Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.
