Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

"Dù trời mưa nặng hạt nhưng tôi vẫn cố đợi đến cuối cùng để tận mắt xem được drone trên bay trời Hà Nội. Dịp Tết Nguyên đán, tôi đã lỡ cơ hội xem do phải về quê", anh Hùng (37 tuổi, ở Tây Hồ) chia sẻ.

Theo Ban tổ chức chương trình, buổi trình diễn drone nằm trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề “Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ”.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Chuỗi sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch hướng tới mục tiêu nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến với Hà Nội trong năm 2024, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 103,74 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023.