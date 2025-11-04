BIDV TradeFlat - giải pháp để doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt phá

(VTC News) -

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tạo ra những bước tiến lớn trong hoạt động thương mại quốc tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiên phong ra mắt BIDV TradeFlat - Hệ sinh thái số giao dịch liền mạch toàn trình đầu tiên tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hiểu doanh nghiệp - Tạo giải pháp

Trên hành trình đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường phải tiến hành nhiều thủ tục: ký kết hợp đồng, phát hành thư tín dụng (L/C), khai báo hải quan, thuê tàu, mua bảo hiểm, xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ… Thông thường mỗi khâu sẽ liên quan đến nhiều đối tác, nếu thiếu sự kết nối tổng thể sẽ khiến quy trình kéo dài, chi phí vận hành cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thấu hiểu những khó khăn đó, BIDV hợp tác với đối tác Công nghệ Công ty FPT IS thuộc Tập đoàn FPT phát triển một nền tảng giao dịch tài trợ thương mại liền mạch và toàn trình mang tên gọi BIDV TradeFlat.

Giải pháp được BIDV xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa hành trình thương mại quốc tế, kết nối thông suốt các bên trong chu trình thực hiện giao dịch xuất nhập khẩu và mang đến giải pháp tài chính linh hoạt hoàn toàn trên kênh số. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của BIDV nói riêng và ngành ngân hàng Việt Nam nói chung.

Một nền tảng - nhiều lợi ích

Với BIDV TradeFlat, doanh nghiệp chỉ cần truy cập một nền tảng số duy nhất để tiếp cận đồng bộ các dịch vụ: Ngân hàng, hải quan, logistics, bảo hiểm và quản lý chứng từ điện tử.

Trong hệ sinh thái này, BIDV đóng vai trò trung tâm kết nối tài chính, cung cấp trọn gói các sản phẩm tài trợ thương mại chủ lực như: Mở và quản lý L/C, nhờ thu, chiết khấu, tài trợ xuất nhập khẩu, quản lý dòng tiền và thanh toán quốc tế. Với kinh nghiệm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nhiều năm, BIDV cam kết mang đến giải pháp tài chính hiện đại, an toàn, hiệu quả và toàn diện.

Thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục mở rộng tính năng, bổ sung các dịch vụ tài chính và phi tài chính mới trên hệ thống, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái xuất nhập khẩu số toàn diện, thuận tiện và hiệu quả hơn, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhân dịp ra mắt BIDV TradeFlat, BIDV dành tặng 100 chữ ký số doanh nghiệp và chữ ký số cá nhân thuộc doanh nghiệp với thời gian sử dụng 12 tháng. Doanh nghiệp có thể ký số mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an toàn và hiệu quả chỉ với các thiết bị cầm tay như smartphone, laptop, máy tính bảng… kết nối internet. Đây là công cụ thiết yếu giúp doanh nghiệp hoàn thiện trải nghiệm giao dịch số trên nền tảng BIDV TradeFlat.

Để biết thêm thông tin về BIDV TradeFlat và chính sách ưu đãi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline dành riêng cho doanh nghiệp 19009248 hoặc liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất.

Với những giải pháp hiệu quả trong hoạt động tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và sự đón nhận tích cực từ thị trường, trong thời gian qua, BIDV đã có 2 lần liên tiếp được Tạp chí The Asian Banker bình chọn và trao tặng giải thưởng “Best Trade Finance and Supply Chain Finance Bank in Vietnam” (Ngân hàng tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam).