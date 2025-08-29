BIDV mang dấu ấn đặc sắc hòa chung thành tựu 80 năm của đất nước

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Chính phủ tổ chức Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.

Trong không gian trưng bày chung của ngành Ngân hàng với chủ đề “Kiến tạo phát triển”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – định chế tài chính có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam – mang đến nhiều dấu ấn đặc sắc, tái hiện chặng đường 68 năm gắn bó cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong ngày đầu khai trương, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm và Phó Tổng Giám đốc Phan Thanh Hải trực tiếp tới gian hàng và đón tiếp các vị khách quý.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cùng các Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Cảnh và Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú cắt băng khai trương gian triển lãm Ngân hàng Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đây cũng là dịp tri ân những đóng góp, cống hiến và hy sinh của các thế hệ người Việt Nam vì sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng.

Trong khuôn khổ triển lãm, gian trưng bày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng giới thiệu những dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng, phản ánh một hệ thống tài chính vững mạnh, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế và mang đến bức tranh toàn diện về hành trình đồng hành cùng đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo NHNN, lãnh đạo BIDV chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm.

Trong 9 ngày diễn ra Triển lãm, gian trưng bày của BIDV sẽ đón tiếp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đông đảo nhân dân.

Với sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và hiện đại, công nghệ và trải nghiệm thực tế, BIDV hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật tại không gian triển lãm của ngành Ngân hàng.

Đại diện BIDV giới thiệu các sản phẩm tài chính số tới Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại gian trưng bày của BIDV.

Tại Triển lãm, BIDV giới thiệu hơn 100 bức ảnh tư liệu, tái hiện khoảnh khắc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc; những phần thưởng cao quý mà BIDV vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng; các công trình quốc kế dân sinh được BIDV cấp phát vốn; các chương trình an sinh xã hội thiết thực với cộng đồng…

Từ khi thành lập năm 1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, BIDV đã gắn bó cùng đất nước trong mọi giai đoạn lịch sử: Từ khôi phục sau chiến tranh, đổi mới kinh tế, cho đến hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu.

Hàng loạt công trình mang tính lịch sử như Thủy điện Hòa Bình, đường dây 500kV Bắc – Nam, các tuyến cao tốc, cảng biển đều có dấu ấn nguồn vốn từ BIDV.

Đặc biệt, BIDV còn đi đầu trong thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; tiên phong phối hợp thực hiện các chương trình chuyển đổi số quốc gia; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp; tăng cường tài trợ vốn cho các dự án xanh…

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân - tham quan gian trưng bày triển lãm của BIDV.

Đặc biệt, để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngay tại gian trưng bày, các cán bộ BIDV đã tận tình hướng dẫn Nhân dân liên kết tài khoản ngân hàng tại mục “An sinh xã hội” để nhận ngay món quà 100.000 đồng từ Chính phủ thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Các bước liên kết tài khoản BIDV trên ứng dụng VneID để nhận quà từ Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, tại mục “An sinh xã hội” chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn ngân hàng BIDV.

Bước 3: Nhập số tài khoản BIDV (bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu); Bấm tiếp tục. (Nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số nếu đăng ký trước đó).

Gửi yêu cầu thành công, chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Ngoài món quà 100 nghìn đồng từ Chính phủ, với những công dân chưa có tài khoản ngân hàng, sẽ nhận thêm bộ quà tặng tiền mặt, voucher lên đến 630.000 đồng từ BIDV khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với Tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích của BIDV và tham gia chương trình vòng quay may mắn với hàng ngàn voucher ưu đãi.

Cán bộ BIDV kịp thời hướng dẫn Nhân dân liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VneID để nhận quà từ Chính phủ.

Điểm nhấn tại gian trưng bày của BIDV là chương trình trải nghiệm trực tiếp chuỗi sản phẩm – dịch vụ ngân hàng số và các giải pháp tài chính tiên tiến, được giới thiệu sinh động qua hệ thống màn hình LED và màn hình cảm ứng tương tác.

Các sản phẩm đặc sắc của BIDV được công chúng trải nghiệm như: BIDV SmartBanking X (ứng dụng ngân hàng số với nhiều tiện ích); BIDV Home (vay mua nhà dễ dàng thông qua thiết bị di động, hỗ trợ giấc mơ an cư); SME Fast Track (giải pháp bứt phá cho doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ, thương mại điện tử và hộ kinh doanh chuyển đổi doanh nghiệp); eKYC (công nghệ định danh điện tử hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn); BIDV Open API (dẫn đầu xu thế ngân hàng mở); BIDV Direct (ngân hàng số hoàn toàn mới dành cho khách hàng tổ chức)…

Gian trưng bày của BIDV kết hợp giữa yếu tố lịch sử và hiện đại, công nghệ và trải nghiệm thực tế.

Để tăng sức hút, gian trưng bày của BIDV mang đến trải nghiệm các tiện ích tài chính số thế hệ mới cùng kính VR hiện đại; Quà tặng ấn tượng với hàng nghìn túi vải phiên bản giới hạn, khăn quàng với thông điệp “BIDV – Vì Việt Nam rạng rỡ”, eVoucher xem phim nhận qua ứng dụng BIDV SmartBanking.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ tạo dấu ấn riêng cho gian trưng bày mà còn lan tỏa thông điệp về một BIDV gắn bó, đồng hành cùng cộng đồng.

BIDV dành tặng khách hàng tham gia Triển lãm hàng nghìn quà tặng ấn tượng.

Những món quà ý nghĩa BIDV gửi tặng khách hàng.

Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh những thành quả to lớn của dân tộc. Với BIDV, đây là cơ hội để khẳng định hành trình phát triển, đổi mới góp phần cùng Tổ quốc vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, vì một Việt Nam thịnh vượng, rạng rỡ.