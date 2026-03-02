BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khoẻ cao cấp mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

(VTC News) -

Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từ ngày 01/03/2026 đến ngày 30/03/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng phái đẹp ưu đãi giảm 15% phí khi tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp BIC SmartCare.

BIC SmartCare là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp được thiết kế riêng cho khách hàng của BIDV với quyền lợi bảo vệ vượt trội so với phần lớn các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hiện có trên thị trường. Sản phẩm cung cấp 03 chương trình bảo hiểm gồm VIP, V-VIP và S-VIP với phạm vi bảo hiểm tương ứng từ trong nước đến khu vực Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu.

Tổng mức chi trả bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện cho khách hàng ở nhiều độ tuổi, từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi. BIC SmartCare không áp dụng đồng chi trả hoặc mức khấu trừ, giúp khách hàng an tâm khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao.

Đặc biệt, khách hàng nữ cũng có thể lựa chọn tham gia quyền lợi bảo hiểm thai sản với thời gian chờ ngắn nhất thị trường, quyền lợi chi trả tới 400 triệu đồng cho mỗi ca sinh mổ, được thanh toán tới 20 triệu đồng/ngày nằm viện trong trường hợp sinh thường.

Để tham gia và nhận ưu đãi của chương trình, khách hàng có thể tới các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking để tìm hiểu thông tin, quyền lợi sản phẩm, đặt mua và thanh toán. Ứng dụng BIDV SmartBanking cũng cung cấp tính năng khai báo bồi thường giúp khách hàng nộp hồ sơ và nhận tiền bảo hiểm đơn giản và nhanh chóng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các Đơn vị thành viên BIC, các Phòng Giao dịch BIDV trên toàn quốc, truy cập www.bic.vn hoặc www.bidv.com.vn, gọi hotline 1900 9456.