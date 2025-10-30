(VTC News) -

Nhiều người không phân biệt được hai khái niệm “bia hơi” và “bia tươi”. Cả hai đều có được hương vị tươi mát tự nhiên, thời gian bảo quản không dài như bia chai, bia lon nhưng lại có những điểm khác biệt đáng kể. Vậy bia hơi khác gì với bia tươi, và tại sao mỗi loại lại có “fan ruột” riêng của mình?

Bia hơi – thứ đồ uống bình dân mà đặc sắc

Bia hơi là loại bia được lên men ở nhiệt độ thấp, không qua công đoạn tiệt trùng hay đóng chai, thường được tiêu thụ trong một vài ngày kể từ khi sản xuất. Chính vì thế, bia hơi luôn mang lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng và dễ uống.

Một đặc trưng của bia hơi là độ cồn thấp, chỉ khoảng 2,8–3,5 độ, nên người uống dễ “vào” mà không say nhanh. Hương vị của bia hơi thường dịu, thanh, ít đắng hơn các loại bia khác. Bọt bia trắng mịn, nổi nhẹ trên mặt ly chứ không dày đặc, tạo cảm giác tự nhiên và dễ chịu.

Bia hơi và bia tươi khác nhau thế nào?

Bia hơi thường được chứa trong thùng inox hoặc bom nhôm, bơm ra bằng khí CO₂ và phục vụ trực tiếp tại quán. Vì không có chất bảo quản, loại bia này phải được tiêu thụ trong ngày hoặc tối đa 1–2 ngày. Đó cũng là lý do vì sao bia hơi phổ biến ở các quán bia bình dân, nơi khách ra vào liên tục và bia luôn “chạy” nhanh.

“Bia hơi Hà Nội” đã trở thành thương hiệu và biểu tượng. Những buổi trưa hè nóng nực hay buổi chiều sau giờ làm việc, được nâng cốc bia hơi vàng óng mát lạnh, nhâm nhi cùng lạc rang hay nem chua, đĩa đậu rán... là thú vui gắn liền với đời sống đô thị.

Bia tươi – phiên bản cao cấp hơn bia hơi

Nếu bia hơi được xem là dân dã, thì bia tươi có thể coi là “người anh sang trọng” hơn. Dù cùng là bia không tiệt trùng, bia tươi lại có quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản nghiêm ngặt hơn nhiều.

Bia tươi thường được ủ và lên men trong điều kiện kiểm soát kỹ, sau đó lọc kỹ hơn để loại cặn men nhưng vẫn giữ lại hương vị tươi nguyên của malt và hoa bia, có thể thanh trùng nhẹ. Bia tươi có độ cồn cao hơn bia hơi, thường từ 4–5 độ, vị đậm và thơm hơn.

Điểm khác biệt quan trọng là bia tươi có thể được đóng chai nhờ công nghệ chiết rót và bảo quản lạnh hiện đại. Nhờ vậy, bia tươi có thể giữ được chất lượng trong vài tuần, thậm chí cả tháng, trong khi vẫn mang lại cảm giác tươi mát.

Ở nhà hàng, bia tươi thường được phục vụ từ các thùng bảo quản lạnh, rót trực tiếp ra ly thủy tinh dày, bọt dày và mịn, hương thơm đậm đà. Đây là loại bia được nhiều người ưa chuộng khi muốn thưởng thức hương vị tươi mới nhưng trong không gian sang trọng, sạch sẽ và có điều kiện bảo quản tốt hơn.

Bia hơi thường được bảo quản và phục vụ ở nhiệt độ mát vừa phải (khoảng 10–15°C) trong khi bia tươi thường được làm lạnh sâu hơn, giúp hương vị đậm và dễ uống hơn trong thời tiết nóng.

Do khác biệt trong quy trình sản xuất và bảo quản, giá thành của bia hơi và bia tươi cũng chênh lệch đáng kể. Bia hơi có giá rẻ, chỉ từ 12.000–15.000 đồng một cốc, nên phù hợp với đa số người dân. Bia tươi thường có giá từ 40.000–60.000 đồng một ly, tùy thương hiệu và địa điểm.

Nếu bia hơi là lựa chọn của dân công sở sau giờ làm, những người thích ngồi vỉa hè chuyện trò rôm rả, thì bia tươi lại được ưa chuộng trong nhà hàng, quán bar sang trọng hơn, nơi người ta thưởng thức bia như một phần của ẩm thực hiện đại.

Bia hơi và bia tươi mỗi loại đều có nét hấp dẫn riêng, thật khó để nói loại nào “ngon” hơn vì chúng phục vụ những nhu cầu và cảm xúc khác nhau. Bia hơi chinh phục người Việt bằng sự gần gũi, mộc mạc và bầu không khí quán bia thân quen. Bia tươi lại hấp dẫn bởi vị đậm, độ tinh tế trong hương vị và cảm giác “cao cấp” hơn.

Điểm chung là cả hai đều đề cao yếu tố tươi. Khi uống một ly bia hơi giữa buổi trưa Hà Nội, hay nâng ly bia tươi mát lạnh trong nhà hàng sang trọng, người ta đều tìm thấy một sự thư giãn rất Việt Nam: Chân thực, phóng khoáng và đầy kết nối.